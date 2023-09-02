Фрайбург - Вест Хэм Юнайтед 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа A. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|01.10.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа A. 1-й тур
|2 : 3
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 4
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа A. 1-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3