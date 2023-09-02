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Фрайбург - Вест Хэм Юнайтед 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа A. 2-й тур
Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Главные тренеры
ГерманияКристиан Штрайх
ШотландияДэвид Мойес
История личных встреч
01.10.2023Германия - Бундеслига6-й турФрайбург2 : 0
24.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур0 : 0Фрайбург
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа A. 1-й тур2 : 3Фрайбург
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турФрайбург2 : 4
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур5 : 0Фрайбург
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й турВест Хэм Юнайтед2 : 0
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала0 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.09.2023Англия - Премьер-лига6-й тур3 : 1Вест Хэм Юнайтед
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа A. 1-й турВест Хэм Юнайтед3 : 1
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турВест Хэм Юнайтед1 : 3

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