Славия П - Шериф 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа G. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия П - Шериф, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа G. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Главные тренеры
|Йиндржих Трпишовски
|Роберто Бордин
История личных встреч
|05.08.2009
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|29.07.2009
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|01.10.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 10-й тур
|0 : 0
|24.09.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 9-й тур
|1 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа G. 1-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 8-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 7-й тур
|5 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа G. 1-й тур
|1 : 2
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 1
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 1