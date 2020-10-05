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Славия П - Шериф 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа G. 2-й тур
Славия П
Шериф

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия П - Шериф, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа G. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Главные тренеры
ЧехияЙиндржих Трпишовски
ИталияРоберто Бордин
История личных встреч
05.08.2009Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчСлавия П1 : 1Шериф
29.07.2009Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчШериф0 : 0Славия П
01.10.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 10-й тур0 : 0Славия П
24.09.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 9-й турСлавия П1 : 1
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа G. 1-й тур0 : 2Славия П
16.09.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 8-й тур0 : 1Славия П
03.09.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 7-й турСлавия П5 : 1
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа G. 1-й турШериф1 : 2
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчШериф2 : 1
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матч1 : 1Шериф
17.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 2Шериф
10.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матчШериф5 : 1

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