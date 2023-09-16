18:50 ()
Свернуть список

Ливерпуль - Юнион 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа E. 2-й тур
Ливерпуль
Юнион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Юнион, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Юнион
Брюссель, Бельгия
Главные тренеры
ГерманияЮрген Клопп
ГерманияАлександер Блессин
История личных встреч
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й тур2 : 1Ливерпуль
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаЛиверпуль3 : 1
24.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турЛиверпуль3 : 1
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа E. 1-й тур1 : 3Ливерпуль
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й тур1 : 3Ливерпуль
01.10.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 9-й турЮнион3 : 1
28.09.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 5-й тур2 : 3Юнион
24.09.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 8-й тур0 : 2Юнион
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа E. 1-й турЮнион1 : 1
16.09.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 7-й турЮнион0 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close