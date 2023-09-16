Ливерпуль - Юнион 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа E. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Юнион, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Юнион
Брюссель, Бельгия
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Александер Блессин
История личных встреч
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 1
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа E. 1-й тур
|1 : 3
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|01.10.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 9-й тур
|3 : 1
|28.09.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 5-й тур
|2 : 3
|24.09.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 8-й тур
|0 : 2
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 7-й тур
|0 : 2