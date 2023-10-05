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Мольде - Байер 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Акер (Мольде, Норвегия), вместимость: 11167
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа H. 2-й тур
Мольде
Байер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мольде - Байер, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа H. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Акер (Мольде, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мольде
Мольде, Норвегия
Байер
Леверкузен, Германия
Главные тренеры
НорвегияЭрлинг Моэ
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
01.10.2023Норвегия - Элитсерия20-й турМольде4 : 0
24.09.2023Норвегия - Элитсерия23-й тур1 : 1Мольде
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа H. 1-й тур1 : 0Мольде
16.09.2023Норвегия - Элитсерия22-й турМольде4 : 1
03.09.2023Норвегия - Элитсерия21-й тур1 : 2Мольде
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й тур0 : 3Байер
24.09.2023Германия - Бундеслига5-й турБайер4 : 1
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа H. 1-й турБайер4 : 0
15.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур2 : 2Байер
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й турБайер5 : 1

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