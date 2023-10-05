Мольде - Байер 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Акер (Мольде, Норвегия), вместимость: 11167
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа H. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мольде - Байер, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа H. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Акер (Мольде, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мольде
Мольде, Норвегия
Байер
Леверкузен, Германия
Главные тренеры
|Эрлинг Моэ
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|01.10.2023
|Норвегия - Элитсерия
|20-й тур
|4 : 0
|24.09.2023
|Норвегия - Элитсерия
|23-й тур
|1 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа H. 1-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Норвегия - Элитсерия
|22-й тур
|4 : 1
|03.09.2023
|Норвегия - Элитсерия
|21-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|24.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|4 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа H. 1-й тур
|4 : 0
|15.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|5 : 1