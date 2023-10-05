Рома - Серветт 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа G. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Серветт, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа G. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим, Италия
Серветт
Женева, Швейцария
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Рене Вайлер
История личных встреч
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа G. 1-й тур
|1 : 2
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|7 : 0
|30.09.2023
|Швейцария - Суперлига
|9-й тур
|2 : 1
|27.09.2023
|Швейцария - Суперлига
|8-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Швейцария - Суперлига
|7-й тур
|2 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа G. 1-й тур
|0 : 2
|03.09.2023
|Швейцария - Суперлига
|6-й тур
|0 : 1