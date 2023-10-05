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Рома - Серветт 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа G. 2-й тур
Рома
Серветт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Серветт, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа G. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим, Италия
Серветт
Женева, Швейцария
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
ШвейцарияРене Вайлер
История личных встреч
01.10.2023Италия - Серия А7-й турРома2 : 0
28.09.2023Италия - Серия А6-й тур4 : 1Рома
24.09.2023Италия - Серия А5-й тур1 : 1Рома
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа G. 1-й тур1 : 2Рома
17.09.2023Италия - Серия А4-й турРома7 : 0
30.09.2023Швейцария - Суперлига9-й турСерветт2 : 1
27.09.2023Швейцария - Суперлига8-й турСерветт2 : 2
24.09.2023Швейцария - Суперлига7-й тур2 : 0Серветт
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа G. 1-й турСерветт0 : 2
03.09.2023Швейцария - Суперлига6-й турСерветт0 : 1

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