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Тулуза - ЛАСК 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа E. 2-й тур
Тулуза
ЛАСК

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - ЛАСК, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза, Франция
ЛАСК
Линц, Австрия
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
АвстрияТомас Загедер
История личных встреч
01.10.2023Франция - Лига 17-й турТулуза3 : 0
24.09.2023Франция - Лига 16-й тур2 : 1Тулуза
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа E. 1-й тур1 : 1Тулуза
17.09.2023Франция - Лига 15-й тур0 : 0Тулуза
03.09.2023Франция - Лига 14-й турТулуза2 : 2
30.09.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 9-й тур2 : 1ЛАСК
27.09.2023Кубок Австрии1/16 финала0 : 3ЛАСК
24.09.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 8-й турЛАСК0 : 0
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа E. 1-й турЛАСК1 : 3
16.09.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 7-й тур1 : 3ЛАСК

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