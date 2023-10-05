Тулуза - ЛАСК 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа E. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - ЛАСК, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза, Франция
ЛАСК
Линц, Австрия
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Томас Загедер
История личных встреч
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 0
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 9-й тур
|2 : 1
|27.09.2023
|Кубок Австрии
|1/16 финала
|0 : 3
|24.09.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 8-й тур
|0 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа E. 1-й тур
|1 : 3
|16.09.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 7-й тур
|1 : 3