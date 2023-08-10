Балкани - Динамо З 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа C. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балкани - Динамо З, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балкани
Сува-Река, Косово
Динамо З
Загреб, Хорватия
Главные тренеры
|Илир Дая
|Сергей Якирович
|Сергей Якирович
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|4 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 3
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|01.10.2023
|Хорватия - Первая лига
|10-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Хорватия - Первая лига
|9-й тур
|1 : 5
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа C. 1-й тур
|5 : 1
|16.09.2023
|Хорватия - Первая лига
|8-й тур
|3 : 0
|03.09.2023
|Хорватия - Первая лига
|7-й тур
|2 : 3