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Балкани - Динамо З 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа C. 2-й тур
Балкани
Динамо З

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балкани - Динамо З, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балкани
Сува-Река, Косово
Динамо З
Загреб, Хорватия
Главные тренеры
АлбанияИлир Дая
Босния и ГерцеговинаСергей Якирович
Босния и ГерцеговинаСергей Якирович
История личных встреч
21.09.2023Лига конференцийГруппа C. 1-й тур1 : 0Балкани
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 0Балкани
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчБалкани4 : 1
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 3Балкани
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчБалкани2 : 0
01.10.2023Хорватия - Первая лига10-й тур1 : 0Динамо З
24.09.2023Хорватия - Первая лига9-й тур1 : 5Динамо З
21.09.2023Лига конференцийГруппа C. 1-й турДинамо З5 : 1
16.09.2023Хорватия - Первая лига8-й турДинамо З3 : 0
03.09.2023Хорватия - Первая лига7-й тур2 : 3Динамо З

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