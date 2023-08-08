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Олимпия Л - Слован Бр 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа A. 2-й тур
Олимпия Л
Слован Бр

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпия Л - Слован Бр, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпия Л
Любляна, Словения
Слован Бр
Братислава, Словакия
Главные тренеры
ПортугалияЖоау Энрикеш
СловакияВладимир Вайсс
История личных встреч
20.09.2023Лига конференцийГруппа A. 1-й тур2 : 0Олимпия Л
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 1Олимпия Л
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчОлимпия Л0 : 2
15.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 0Олимпия Л
08.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчОлимпия Л0 : 3
21.09.2023Лига конференцийГруппа A. 1-й турСлован Бр2 : 1
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матч6 : 2Слован Бр
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчСлован Бр2 : 1
15.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матч3 : 1Слован Бр
09.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчСлован Бр1 : 2

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