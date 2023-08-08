Олимпия Л - Слован Бр 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа A. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпия Л - Слован Бр, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпия Л
Любляна, Словения
Слован Бр
Братислава, Словакия
Главные тренеры
|Жоау Энрикеш
|Владимир Вайсс
История личных встреч
|20.09.2023
|Лига конференций
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 2
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 3
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа A. 1-й тур
|2 : 1
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|6 : 2
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1
|09.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2