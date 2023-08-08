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КИ Клаксвик - Лилль 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 6040
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа A. 2-й тур
КИ Клаксвик
Лилль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КИ Клаксвик - Лилль, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Лилль
Лилль, Франция
Главные тренеры
НорвегияМагне Хосет
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
21.09.2023Лига конференцийГруппа A. 1-й тур2 : 1КИ Клаксвик
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матч2 : 1КИ Клаксвик
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчКИ Клаксвик1 : 1
15.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 0 ДВКИ Клаксвик
08.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчКИ Клаксвик2 : 1
01.10.2023Франция - Лига 17-й тур0 : 2Лилль
26.09.2023Франция - Лига 16-й турЛилль1 : 2
20.09.2023Лига конференцийГруппа A. 1-й турЛилль2 : 0
16.09.2023Франция - Лига 15-й тур2 : 2Лилль
03.09.2023Франция - Лига 14-й турЛилль1 : 0

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