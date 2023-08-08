КИ Клаксвик - Лилль 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 6040
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа A. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КИ Клаксвик - Лилль, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Лилль
Лилль, Франция
Главные тренеры
|Магне Хосет
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа A. 1-й тур
|2 : 1
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 1
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0 ДВ
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 2
|26.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|20.09.2023
|Лига конференций
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 0