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Брейдаблик - Заря 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа B. 2-й тур
Брейдаблик
Заря

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брейдаблик - Заря, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Заря
Украина
Главные тренеры
ИсландияОскар Храбн Торвальдссон
ХорватияМладен Бартулович (и.о.)
История личных встреч
21.09.2023Лига конференцийГруппа B. 1-й тур3 : 2Брейдаблик
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчБрейдаблик1 : 0
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч0 : 1Брейдаблик
17.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матчБрейдаблик1 : 0
10.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матч6 : 2Брейдаблик
30.09.2023Украина - Премьер-лига9-й тур0 : 0Заря
24.09.2023Украина - Премьер-лига8-й турЗаря0 : 1
21.09.2023Лига конференцийГруппа B. 1-й турЗаря1 : 1
15.09.2023Украина - Премьер-лига7-й тур2 : 1Заря
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчЗаря2 : 1

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