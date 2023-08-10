Брейдаблик - Заря 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа B. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брейдаблик - Заря, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Заря
Украина
Главные тренеры
|Оскар Храбн Торвальдссон
|Младен Бартулович (и.о.)
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа B. 1-й тур
|3 : 2
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 1
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 2
|30.09.2023
|Украина - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|24.09.2023
|Украина - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа B. 1-й тур
|1 : 1
|15.09.2023
|Украина - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 1