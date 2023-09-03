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Гент - Маккаби Т-А 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Геламко Арена (Гент, Бельгия), вместимость: 20000
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа B. 2-й тур
Гент
Маккаби Т-А

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гент - Маккаби Т-А, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Геламко Арена (Гент, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гент
Гент, Бельгия
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Главные тренеры
БельгияХейн Ванхазебрук
История личных встреч
01.10.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 9-й тур1 : 1Гент
27.09.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 5-й тур0 : 0Гент
24.09.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 8-й турГент2 : 1
21.09.2023Лига конференцийГруппа B. 1-й тур1 : 1Гент
17.09.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 7-й тур1 : 1Гент
30.09.2023Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 5-й турМаккаби Т-А2 : 0
26.09.2023Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 4-й тур0 : 5Маккаби Т-А
21.09.2023Лига конференцийГруппа B. 1-й турМаккаби Т-А3 : 2
17.09.2023Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 3-й турМаккаби Т-А1 : 1
03.09.2023Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 2-й тур0 : 3Маккаби Т-А

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