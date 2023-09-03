Гент - Маккаби Т-А 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Геламко Арена (Гент, Бельгия), вместимость: 20000
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа B. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гент - Маккаби Т-А, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Геламко Арена (Гент, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гент
Гент, Бельгия
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Главные тренеры
|Хейн Ванхазебрук
История личных встреч
|01.10.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 9-й тур
|1 : 1
|27.09.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 5-й тур
|0 : 0
|24.09.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 8-й тур
|2 : 1
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа B. 1-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 7-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 5-й тур
|2 : 0
|26.09.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 4-й тур
|0 : 5
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа B. 1-й тур
|3 : 2
|17.09.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 3-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 2-й тур
|0 : 3