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Фиорентина - Ференцварош 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа F. 2-й тур
Фиорентина
Ференцварош

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Ференцварош, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа F. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция, Италия
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
02.10.2023Италия - Серия А7-й турФиорентина3 : 0
28.09.2023Италия - Серия А6-й тур1 : 1Фиорентина
24.09.2023Италия - Серия А5-й тур0 : 2Фиорентина
21.09.2023Лига конференцийГруппа F. 1-й тур2 : 2Фиорентина
17.09.2023Италия - Серия А4-й турФиорентина3 : 2
30.09.2023Венгрия - OTP Банк Лига8-й тур1 : 6Ференцварош
27.09.2023Венгрия - OTP Банк Лига1-й турФеренцварош1 : 0
24.09.2023Венгрия - OTP Банк Лига7-й турФеренцварош1 : 0
21.09.2023Лига конференцийГруппа F. 1-й турФеренцварош3 : 1
03.09.2023Венгрия - OTP Банк Лига6-й тур2 : 6Ференцварош

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