Фиорентина - Ференцварош 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа F. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Ференцварош, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа F. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция, Италия
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа F. 1-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|30.09.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|8-й тур
|1 : 6
|27.09.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|1-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|7-й тур
|1 : 0
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа F. 1-й тур
|3 : 1
|03.09.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|6-й тур
|2 : 6