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Норшелланн - Лудогорец 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Фарум Парк (Фарум, Дания), вместимость: 10000
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа H. 2-й тур
Главный судья: Юджин Джая (Албания);
Норшелланн
Лудогорец

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норшелланн - Лудогорец, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа H. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фарум Парк (Фарум, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норшелланн
Фарум, Дания
Лудогорец
Разград, Болгария
Главные тренеры
БолгарияИвайло Петев
История личных встреч
01.10.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 10-й тур0 : 0Норшелланн
25.09.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 9-й турНоршелланн0 : 0
21.09.2023Лига конференцийГруппа H. 1-й тур3 : 1Норшелланн
16.09.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 8-й турНоршелланн2 : 2
03.09.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 7-й тур1 : 1Норшелланн
01.10.2023Болгария - Первая лигаПервая лига. 12-й тур0 : 1Лудогорец
27.09.2023Болгария - Первая лигаПервая лига. 11-й турЛудогорец1 : 1
24.09.2023Болгария - Первая лигаПервая лига. 10-й тур1 : 3Лудогорец
21.09.2023Лига конференцийГруппа H. 1-й турЛудогорец4 : 0
16.09.2023Болгария - Первая лигаПервая лига. 9-й турЛудогорец2 : 2

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