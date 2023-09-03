Норшелланн - Лудогорец 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Фарум Парк (Фарум, Дания), вместимость: 10000
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа H. 2-й тур
Главный судья: Юджин Джая (Албания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норшелланн - Лудогорец, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа H. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фарум Парк (Фарум, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норшелланн
Фарум, Дания
Лудогорец
Разград, Болгария
Главные тренеры
|Ивайло Петев
История личных встреч
|01.10.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 10-й тур
|0 : 0
|25.09.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 9-й тур
|0 : 0
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа H. 1-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 8-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 7-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 12-й тур
|0 : 1
|27.09.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 11-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 10-й тур
|1 : 3
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа H. 1-й тур
|4 : 0
|16.09.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 9-й тур
|2 : 2