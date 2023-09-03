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ПАОК - Айнтрахт Ф 05 Октября прямая трансляция

05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа G. 2-й тур
ПАОК
Айнтрахт Ф

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПАОК - Айнтрахт Ф, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа G. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПАОК
Салоники, Греция
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Главные тренеры
РумынияРэзван Луческу
История личных встреч
01.10.2023Греция - Суперлига7-й тур2 : 2ПАОК
27.09.2023Греция - Суперлига6-й турПАОК3 : 0
24.09.2023Греция - Суперлига5-й тур1 : 3ПАОК
21.09.2023Лига конференцийГруппа G. 1-й тур2 : 3ПАОК
17.09.2023Греция - Суперлига4-й турПАОК0 : 0
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й тур2 : 0Айнтрахт Ф
24.09.2023Германия - Бундеслига5-й турАйнтрахт Ф0 : 0
21.09.2023Лига конференцийГруппа G. 1-й турАйнтрахт Ф2 : 1
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур1 : 1Айнтрахт Ф
03.09.2023Германия - Бундеслига3-й турАйнтрахт Ф1 : 1

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