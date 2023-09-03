ПАОК - Айнтрахт Ф 05 Октября прямая трансляция
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа G. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПАОК - Айнтрахт Ф, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа G. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПАОК
Салоники, Греция
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Главные тренеры
|Рэзван Луческу
История личных встреч
|01.10.2023
|Греция - Суперлига
|7-й тур
|2 : 2
|27.09.2023
|Греция - Суперлига
|6-й тур
|3 : 0
|24.09.2023
|Греция - Суперлига
|5-й тур
|1 : 3
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа G. 1-й тур
|2 : 3
|17.09.2023
|Греция - Суперлига
|4-й тур
|0 : 0
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа G. 1-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1