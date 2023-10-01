18:52 ()
Свернуть список

Спартак Тр - Фенербахче 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Антон Малатински (Трнава, Словакия), вместимость: 18448
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа H. 2-й тур
Спартак Тр
Фенербахче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Тр - Фенербахче, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа H. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Антон Малатински (Трнава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак Тр
Трнава, Словакия
Фенербахче
Стамбул, Турция
Главные тренеры
СловакияМихал Гашпарик
ПортугалияЖорже Жезуш
История личных встреч
13.12.2018Лига ЕвропыГруппа D. 6-й турСпартак Тр1 : 0Фенербахче
04.10.2018Лига ЕвропыГруппа D. 2-й турФенербахче2 : 0Спартак Тр
21.09.2023Лига конференцийГруппа H. 1-й тур4 : 0Спартак Тр
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 2 ДВСпартак Тр
23.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчСпартак Тр1 : 1
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчСпартак Тр3 : 1
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 1Спартак Тр
01.10.2023Турция - Суперлига7-й турФенербахче5 : 0
28.09.2023Турция - Суперлига3-й турФенербахче4 : 0
24.09.2023Турция - Суперлига6-й тур0 : 1Фенербахче
21.09.2023Лига конференцийГруппа H. 1-й турФенербахче3 : 1
17.09.2023Турция - Суперлига5-й турФенербахче3 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close