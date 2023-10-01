Спартак Тр - Фенербахче 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Антон Малатински (Трнава, Словакия), вместимость: 18448
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа H. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Тр - Фенербахче, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа H. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Антон Малатински (Трнава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак Тр
Трнава, Словакия
Фенербахче
Стамбул, Турция
Главные тренеры
|Михал Гашпарик
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|13.12.2018
|Лига Европы
|Группа D. 6-й тур
|1 : 0
|04.10.2018
|Лига Европы
|Группа D. 2-й тур
|2 : 0
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа H. 1-й тур
|4 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 2 ДВ
|23.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|01.10.2023
|Турция - Суперлига
|7-й тур
|5 : 0
|28.09.2023
|Турция - Суперлига
|3-й тур
|4 : 0
|24.09.2023
|Турция - Суперлига
|6-й тур
|0 : 1
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа H. 1-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|3 : 2