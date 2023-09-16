АЗ Алкмар - Легия 05 Октября прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа E. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Легия, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Легия
Варшава, Польша
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
|Коста Руньяич
История личных встреч
|01.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|4 : 0
|28.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 3
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа E. 1-й тур
|4 : 3
|17.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Польша - Экстракласса
|10-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Польша - Экстракласса
|6-й тур
|3 : 4
|24.09.2023
|Польша - Экстракласса
|9-й тур
|2 : 1
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа E. 1-й тур
|3 : 2
|16.09.2023
|Польша - Экстракласса
|8-й тур
|1 : 1