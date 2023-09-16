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АЗ Алкмар - Легия 05 Октября прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа E. 2-й тур
АЗ Алкмар
Легия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Легия, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Легия
Варшава, Польша
Главные тренеры
НидерландыПаскаль Янсен
ГерманияКоста Руньяич
История личных встреч
01.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турАЗ Алкмар4 : 0
28.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турАЗ Алкмар1 : 1
24.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й тур0 : 3АЗ Алкмар
21.09.2023Лига конференцийГруппа E. 1-й тур4 : 3АЗ Алкмар
17.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турАЗ Алкмар2 : 0
01.10.2023Польша - Экстракласса10-й тур2 : 0Легия
27.09.2023Польша - Экстракласса6-й тур3 : 4Легия
24.09.2023Польша - Экстракласса9-й турЛегия2 : 1
21.09.2023Лига конференцийГруппа E. 1-й турЛегия3 : 2
16.09.2023Польша - Экстракласса8-й тур1 : 1Легия

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