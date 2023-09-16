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Астон Вилла - Зриньски 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа E. 2-й тур
Астон Вилла
Зриньски

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Зриньски, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
ХорватияКрунослав Рендулич
История личных встреч
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й турАстон Вилла6 : 1
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаАстон Вилла1 : 2
24.09.2023Англия - Премьер-лига6-й тур0 : 1Астон Вилла
21.09.2023Лига конференцийГруппа E. 1-й тур3 : 2Астон Вилла
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турАстон Вилла3 : 1
01.10.2023Босния и Герцеговина - Премьер-лига9-й тур0 : 2Зриньски
27.09.2023Босния и Герцеговина - Премьер-лига2-й тур2 : 4Зриньски
24.09.2023Босния и Герцеговина - Премьер-лига8-й турЗриньски2 : 1
21.09.2023Лига конференцийГруппа E. 1-й турЗриньски4 : 3
16.09.2023Босния и Герцеговина - Премьер-лига7-й тур1 : 0Зриньски

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