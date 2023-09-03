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Будё-Глимт - Брюгге 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 7513
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 2-й тур
Будё-Глимт
Брюгге

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Брюгге, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Главные тренеры
НорвегияХьетиль Кнутсен
История личных встреч
01.10.2023Норвегия - Элитсерия20-й турБудё-Глимт2 : 0
24.09.2023Норвегия - Элитсерия23-й турБудё-Глимт4 : 2
21.09.2023Лига конференцийГруппа D. 1-й тур0 : 0Будё-Глимт
17.09.2023Норвегия - Элитсерия22-й тур1 : 1Будё-Глимт
03.09.2023Норвегия - Элитсерия21-й тур4 : 4Будё-Глимт
01.10.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 9-й турБрюгге1 : 1
28.09.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 5-й турБрюгге1 : 1
24.09.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 8-й тур1 : 1Брюгге
21.09.2023Лига конференцийГруппа D. 1-й турБрюгге1 : 1
16.09.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 7-й турБрюгге4 : 2

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