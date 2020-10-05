Чукарички - Генк 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Дубочица (Лесковац, Сербия), вместимость: 8136
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа F. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чукарички - Генк, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа F. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Дубочица (Лесковац, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чукарички
Белград, Сербия
Генк
Генк, Бельгия
Главные тренеры
|Игор Матич
|Воутер Вранкен
|Воутер Вранкен
История личных встреч
|30.09.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 10-й тур
|0 : 3
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа F. 1-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 7-й тур
|2 : 1
|04.09.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 6-й тур
|2 : 2
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 3
|01.10.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 9-й тур
|3 : 3
|28.09.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 5-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 8-й тур
|3 : 3
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа F. 1-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 7-й тур
|0 : 2