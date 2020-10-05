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Чукарички - Генк 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Дубочица (Лесковац, Сербия), вместимость: 8136
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа F. 2-й тур
Чукарички
Генк

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чукарички - Генк, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа F. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Дубочица (Лесковац, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чукарички
Белград, Сербия
Генк
Генк, Бельгия
Главные тренеры
СербияИгор Матич
БельгияВоутер Вранкен
БельгияВоутер Вранкен
История личных встреч
30.09.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 10-й тур0 : 3Чукарички
21.09.2023Лига конференцийГруппа F. 1-й тур3 : 1Чукарички
16.09.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 7-й турЧукарички2 : 1
04.09.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 6-й тур2 : 2Чукарички
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчЧукарички0 : 3
01.10.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 9-й турГенк3 : 3
28.09.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 5-й тур1 : 1Генк
24.09.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 8-й турГенк3 : 3
21.09.2023Лига конференцийГруппа F. 1-й турГенк2 : 2
16.09.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 7-й тур0 : 2Генк

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