Мактаарал - Тобол 05 Октября прямая трансляция
05 Октября 2023 года в 13:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мактаарал - Тобол, которое состоится 05 Октября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мактаарал
Атакент
Тобол
Костанай
История личных встреч
|21.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|23.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|22.05.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 2
|01.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|15.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|26.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 1
|30.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|27.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|16.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 0