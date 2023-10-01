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Атлетик Б - Альмерия 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
06 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 9-й тур
Атлетик Б
Альмерия

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Альмерия, которое состоится 06 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Альмерия
Альмерия
1 Испания вр Унай Симон
18 Испания зщ Оскар де Маркос
3 Испания зщ Дани Вивиан
5 Испания зщ Ерай Альварес
17 Испания зщ Юри Берчиче
14 Испания пз Дани Гарсия
21 Испания пз Андер Эррера
8 Испания пз Ойан Сансет
9 Гана нп Иньяки Уильямс
11 Испания нп Нико Уильямс
12 Испания нп Горка Гурусета
25 Португалия вр Луиш Мануэл Максимиану
21 Испания зщ Чуми
2 Бразилия зщ Кайки
15 Экваториальная Гвинея зщ Серхио Акьем
3 Испания зщ Эдгар Гонсалес
8 Испания пз Арнау Пучмаль
6 Сенегал пз Дион Лопи
19 Испания пз Серхио Аррибас
11 Испания пз Гонсало Мелеро
7 Бельгия нп Ларджи Рамазани
23 Мали нп Ибраима Коне
Главные тренеры
Испания Эрнесто Вальверде
Испания Висенте Морено
История личных встреч
22.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Альмерия1 : 2Атлетик Б
30.09.2022 Испания - Примера 7-й тур Атлетик Б4 : 0Альмерия
22.03.2015 Испания - Примера 28-й тур Атлетик Б2 : 1Альмерия
25.10.2014 Испания - Примера 9-й тур Альмерия0 : 1Атлетик Б
18.05.2014 Испания - Примера 38-й тур Альмерия0 : 0Атлетик Б
11.01.2014 Испания - Примера 19-й тур Атлетик Б6 : 1Альмерия
04.04.2011 Испания - Примера 30-й тур Альмерия1 : 3Атлетик Б
13.11.2010 Испания - Примера 11-й тур Атлетик Б1 : 0Альмерия
11.04.2010 Испания - Примера 31-й тур Атлетик Б4 : 1Альмерия
29.11.2009 Испания - Примера 12-й тур Альмерия1 : 4Атлетик Б
30.09.2023 Испания - Примера 8-й тур 3 : 0Атлетик Б
27.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Атлетик Б2 : 2
22.09.2023 Испания - Примера 6-й тур 0 : 2Атлетик Б
16.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Атлетик Б3 : 0
03.09.2023 Испания - Примера 4-й тур 0 : 0Атлетик Б
01.10.2023 Испания - Примера 8-й тур Альмерия3 : 3
26.09.2023 Испания - Примера 7-й тур 5 : 1Альмерия
23.09.2023 Испания - Примера 6-й тур Альмерия2 : 2
17.09.2023 Испания - Примера 5-й тур 2 : 1Альмерия
01.09.2023 Испания - Примера 4-й тур Альмерия2 : 3
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В испанской Ла Лиге завершился 8-й тур. Подробнее обо всех событиях — в нашем материале.В битве аутсайдеров произошёл эпичный камбэк, а неожиданного лидера чемпионата разгромилиВидео Стыдный фол игрока «Реала» и тверк от одноклубника Захаряна. Чем запомнился тур в Ла Лиге 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура Примеры: «Атлетик» — «Альмерия». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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