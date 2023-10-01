Атлетик Б - Альмерия 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
06 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Альмерия, которое состоится 06 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Альмерия
Альмерия
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|14
|пз
|Дани Гарсия
|21
|пз
|Андер Эррера
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|11
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
|25
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|21
|зщ
|Чуми
|2
|зщ
|Кайки
|15
|зщ
|Серхио Акьем
|3
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|8
|пз
|Арнау Пучмаль
|6
|пз
|Дион Лопи
|19
|пз
|Серхио Аррибас
|11
|пз
|Гонсало Мелеро
|7
|нп
|Ларджи Рамазани
|23
|нп
|Ибраима Коне
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Висенте Морено
История личных встреч
|22.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 2
|30.09.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|4 : 0
|22.03.2015
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 1
|25.10.2014
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|18.05.2014
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|11.01.2014
|Испания - Примера
|19-й тур
|6 : 1
|04.04.2011
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 3
|13.11.2010
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 0
|11.04.2010
|Испания - Примера
|31-й тур
|4 : 1
|29.11.2009
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 4
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 0
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 2
|22.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 3
|26.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|5 : 1
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|01.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 3
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В испанской Ла Лиге завершился 8-й тур. Подробнее обо всех событиях — в нашем материале.В битве аутсайдеров произошёл эпичный камбэк, а неожиданного лидера чемпионата разгромилиВидео Стыдный фол игрока «Реала» и тверк от одноклубника Захаряна. Чем запомнился тур в Ла Лиге 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура Примеры: «Атлетик» — «Альмерия». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.