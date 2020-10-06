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Страсбург - Нант 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
06 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Страсбург
Нант

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Нант, которое состоится 06 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Нант
Нант
1 Бельгия вр Матц Селс
28 Франция зщ Марвен Сеная
22 Франция зщ Жерзино Ньямси
5 Франция зщ Лука Перрен
3 Франция зщ Тома Делен
29 Франция зщ Исмаэль Дукуре
19 Франция пз Хабиб Диарра
7 Франция пз Жесси Деменге
23 Бразилия нп Габриэл Анжело
10 Нидерланды нп Эмануэль Эмега
26 Франция нп Дилан Баква
1 Франция вр Альбан Лафон
18 Франция зщ Ронаэль Пьер-Габриэль
24 Швейцария зщ Эрай Джёмерт
21 Камерун зщ Жан-Шарль Кастеллетто
29 Франция пз Кентен Мерлен
5 Испания пз Педро Чиривелья
6 Бразилия пз Дуглас
25 Франция пз Флоран Молле
12 Франция нп Абдуль Кадер Бамба
27 Нигерия нп Мозес Саймон
39 Франция нп Маттис Аблин
Главные тренеры
Франция Патрик Виейра
Франция Пьер Аритуи
История личных встреч
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Нант0 : 2Страсбург
31.08.2022 Франция - Лига 1 5-й тур Страсбург1 : 1Нант
06.02.2022 Франция - Лига 1 23-й тур Страсбург1 : 0Нант
07.11.2021 Франция - Лига 1 13-й тур Нант2 : 2Страсбург
25.04.2021 Франция - Лига 1 34-й тур Страсбург1 : 2Нант
06.12.2020 Франция - Лига 1 13-й тур Нант0 : 4Страсбург
18.12.2019 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Нант0 : 1Страсбург
20.09.2019 Франция - Лига 1 6-й тур Страсбург2 : 1Нант
24.05.2019 Франция - Лига 1 38-й тур Нант0 : 1Страсбург
01.09.2018 Франция - Лига 1 4-й тур Страсбург2 : 3Нант
29.09.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Страсбург0 : 1
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур 0 : 1Страсбург
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Страсбург2 : 2
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 2 : 0Страсбург
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Страсбург2 : 0
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур 3 : 1Нант
23.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Нант5 : 3
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 0 : 1Нант
01.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Нант1 : 1
25.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Нант3 : 3

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