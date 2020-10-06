Страсбург - Нант 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
06 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Нант, которое состоится 06 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Нант
Нант
|1
|вр
|Матц Селс
|28
|зщ
|Марвен Сеная
|22
|зщ
|Жерзино Ньямси
|5
|зщ
|Лука Перрен
|3
|зщ
|Тома Делен
|29
|зщ
|Исмаэль Дукуре
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|7
|пз
|Жесси Деменге
|23
|нп
|Габриэл Анжело
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|26
|нп
|Дилан Баква
|1
|вр
|Альбан Лафон
|18
|зщ
|Ронаэль Пьер-Габриэль
|24
|зщ
|Эрай Джёмерт
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|29
|пз
|Кентен Мерлен
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|6
|пз
|Дуглас
|25
|пз
|Флоран Молле
|12
|нп
|Абдуль Кадер Бамба
|27
|нп
|Мозес Саймон
|39
|нп
|Маттис Аблин
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Пьер Аритуи
История личных встреч
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 2
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|06.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|07.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 2
|25.04.2021
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 4
|18.12.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 1
|20.09.2019
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|24.05.2019
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|0 : 1
|01.09.2018
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 3
|29.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 1
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|5 : 3
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 1
|01.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|25.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 3