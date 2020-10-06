Эмполи - Удинезе 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
06 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 8-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Удинезе, которое состоится 06 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Удинезе
Удине
|99
|вр
|Этрит Бериша
|24
|зщ
|Тайронн Эбюэхи
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|30
|зщ
|Симоне Бастони
|21
|пз
|Якопо Фаццини
|22
|пз
|Филиппо Раноккья
|29
|пз
|Юссеф Мале
|35
|пз
|Томмазо Бальданци
|7
|нп
|Стивен Шпенди
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|29
|зщ
|Яка Бийол
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|2
|зщ
|Фести Эбоселе
|12
|зщ
|Хассан Камара
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|11
|пз
|Уолас
|37
|пз
|Роберто Перейра
|26
|нп
|Флорьян Товен
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Аурелио Андреацолли
|Андреа Соттиль
История личных встреч
|11.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|0 : 1
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 1
|16.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|4 : 1
|06.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 1
|07.04.2019
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 2
|11.11.2018
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|22.01.2017
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|28.08.2016
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|03.02.2016
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|19.09.2015
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|7 : 0
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 2
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 0