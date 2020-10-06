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Эмполи - Удинезе 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
06 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 8-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Эмполи
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Удинезе, которое состоится 06 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Удинезе
Удине
99 Албания вр Этрит Бериша
24 Нигерия зщ Тайронн Эбюэхи
4 Польша зщ Себастьян Валюкевич
33 Италия зщ Себастьяно Луперто
30 Италия зщ Симоне Бастони
21 Италия пз Якопо Фаццини
22 Италия пз Филиппо Раноккья
29 Марокко пз Юссеф Мале
35 Италия пз Томмазо Бальданци
7 Албания нп Стивен Шпенди
28 Италия нп Николо Камбьяги
1 Италия вр Марко Сильвестри
18 Аргентина зщ Патрисио Перес
29 Словения зщ Яка Бийол
31 Дания зщ Томас Кристенсен
2 Ирландия зщ Фести Эбоселе
12 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
24 Сербия пз Лазар Самарджич
11 Бразилия пз Уолас
37 Аргентина пз Роберто Перейра
26 Франция нп Флорьян Товен
17 Италия нп Лоренцо Лукка
Главные тренеры
Италия Аурелио Андреацолли
Италия Андреа Соттиль
История личных встреч
11.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 26-й тур Эмполи0 : 1Удинезе
04.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 16-й тур Удинезе1 : 1Эмполи
16.04.2022 Италия - Серия А 33-й тур Удинезе4 : 1Эмполи
06.12.2021 Италия - Серия А 16-й тур Эмполи3 : 1Удинезе
07.04.2019 Италия - Серия А 31-й тур Удинезе3 : 2Эмполи
11.11.2018 Италия - Серия А 12-й тур Эмполи2 : 1Удинезе
22.01.2017 Италия - Серия А 21-й тур Эмполи1 : 0Удинезе
28.08.2016 Италия - Серия А 2-й тур Удинезе2 : 0Эмполи
03.02.2016 Италия - Серия А 23-й тур Эмполи1 : 1Удинезе
19.09.2015 Италия - Серия А 4-й тур Удинезе1 : 2Эмполи
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур 3 : 0Эмполи
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Эмполи1 : 0
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Эмполи0 : 1
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 7 : 0Эмполи
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Эмполи0 : 2
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Удинезе2 : 2
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 4 : 1Удинезе
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Удинезе0 : 2
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 0 : 0Удинезе
02.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Удинезе0 : 0

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