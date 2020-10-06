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Лечче - Сассуоло 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
06 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 8-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Лечче
Сассуоло

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Сассуоло, которое состоится 06 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Сассуоло
Сассуоло
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Франция зщ Валентен Жендрей
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
25 Италия зщ Антонино Галло
8 Тунис пз Хамза Рафья
20 Албания пз Юльбер Рамадани
29 Франция пз Алексис Блен
7 Швеция нп Понтус Альмквист
9 Черногория нп Никола Крстович
27 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
47 Италия вр Андреа Консильи
22 Германия зщ Йереми Тольян
13 Италия зщ Джанмарко Феррари
5 Хорватия зщ Мартин Эрлич
17 Уругвай зщ Матиас Винья
24 Италия пз Даниэль Болока
35 Италия пз Лука Липани
11 Албания пз Недим Байрами
10 Италия нп Доменико Берарди
45 Франция нп Арман Лорьенте
9 Италия нп Андреа Пинамонти
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Италия Алессио Дионизи
История личных встреч
25.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 24-й тур Лечче0 : 1Сассуоло
20.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 2-й тур Сассуоло1 : 0Лечче
04.07.2020 Италия - Серия А 30-й тур Сассуоло4 : 2Лечче
03.11.2019 Италия - Серия А 11-й тур Лечче2 : 2Сассуоло
30.09.2023 Италия - Серия А 7-й тур Лечче0 : 4
26.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 1 : 0Лечче
22.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Лечче1 : 0
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 1 : 1Лечче
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Лечче2 : 0
02.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Сассуоло0 : 1
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 1 : 2Сассуоло
23.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Сассуоло4 : 2
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 4 : 2Сассуоло
01.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Сассуоло3 : 1

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