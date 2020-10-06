Лечче - Сассуоло 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
06 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 8-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Сассуоло, которое состоится 06 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Сассуоло
Сассуоло
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|8
|пз
|Хамза Рафья
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|29
|пз
|Алексис Блен
|7
|нп
|Понтус Альмквист
|9
|нп
|Никола Крстович
|27
|нп
|Габриэл Стрефезза
|47
|вр
|Андреа Консильи
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|17
|зщ
|Матиас Винья
|24
|пз
|Даниэль Болока
|35
|пз
|Лука Липани
|11
|пз
|Недим Байрами
|10
|нп
|Доменико Берарди
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Алессио Дионизи
История личных встреч
|25.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|0 : 1
|20.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|1 : 0
|04.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|4 : 2
|03.11.2019
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 4
|26.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|22.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 0
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 2
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|4 : 2
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|4 : 2
|01.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|3 : 1