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Боруссия М - Майнц 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
06 Октября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия)
Боруссия М
Майнц

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Майнц, которое состоится 06 Октября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Майнц
Майнц
33 Германия вр Мориц Николас
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
3 Япония зщ Коу Итакура
39 Австрия зщ Максимилиан Вёбер
20 Германия зщ Лука Нец
27 Германия пз Рокко Райц
8 Германия пз Юлиан Вайгль
10 Германия пз Флориан Нойхаус
9 Франция нп Франк Онора
14 Франция нп Алассан Плеа
31 Чехия нп Томаш Чванчара
27 Германия вр Робин Центнер
3 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
16 Германия зщ Штефан Белл
20 Швейцария зщ Эдимилсон Фернандеш
21 Германия зщ Данни да Коста
19 Франция зщ Антони Каси
8 Люксембург пз Леандро Баррейро
31 Германия пз Доминик Кор
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
43 Германия нп Браян Груда
17 Франция нп Людовик Ажорк
Главные тренеры
Швейцария Херардо Сеоане
Дания Бо Свенссон
История личных встреч
24.02.2023 Германия - Бундеслига 22-й тур Майнц4 : 0Боруссия М
04.09.2022 Германия - Бундеслига 5-й тур Боруссия М0 : 1Майнц
03.04.2022 Германия - Бундеслига 28-й тур Боруссия М1 : 1Майнц
05.11.2021 Германия - Бундеслига 11-й тур Майнц1 : 1Боруссия М
20.02.2021 Германия - Бундеслига 22-й тур Боруссия М1 : 2Майнц
24.10.2020 Германия - Бундеслига 5-й тур Майнц2 : 3Боруссия М
25.01.2020 Германия - Бундеслига 19-й тур Боруссия М3 : 1Майнц
24.08.2019 Германия - Бундеслига 2-й тур Майнц1 : 3Боруссия М
09.03.2019 Германия - Бундеслига 25-й тур Майнц0 : 1Боруссия М
21.10.2018 Германия - Бундеслига 8-й тур Боруссия М4 : 0Майнц
30.09.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур 1 : 3Боруссия М
23.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур Боруссия М0 : 1
17.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур 3 : 3Боруссия М
02.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур Боруссия М1 : 2
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Боруссия М0 : 3
30.09.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур Майнц0 : 3
23.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур 2 : 1Майнц
16.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур Майнц1 : 3
02.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур 4 : 0Майнц
27.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Майнц1 : 1

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