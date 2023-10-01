Боруссия М - Майнц 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
06 Октября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Майнц, которое состоится 06 Октября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Майнц
Майнц
|33
|вр
|Мориц Николас
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|3
|зщ
|Коу Итакура
|39
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|20
|зщ
|Лука Нец
|27
|пз
|Рокко Райц
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|10
|пз
|Флориан Нойхаус
|9
|нп
|Франк Онора
|14
|нп
|Алассан Плеа
|31
|нп
|Томаш Чванчара
|27
|вр
|Робин Центнер
|3
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|16
|зщ
|Штефан Белл
|20
|зщ
|Эдимилсон Фернандеш
|21
|зщ
|Данни да Коста
|19
|зщ
|Антони Каси
|8
|пз
|Леандро Баррейро
|31
|пз
|Доминик Кор
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|43
|нп
|Браян Груда
|17
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Бо Свенссон
История личных встреч
|24.02.2023
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|04.09.2022
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|03.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|05.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|20.02.2021
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|24.10.2020
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 3
|25.01.2020
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|24.08.2019
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|09.03.2019
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|21.10.2018
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|4 : 0
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 3
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 3
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|4 : 0
|27.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1