Аль-Наср - Абха 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
06 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про лига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Абха, которое состоится 06 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Абха
Абха
Главные тренеры
|Луиш Каштру
|Чеслав Михневич
История личных встреч
|02.10.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 2-й тур
|3 : 1
|29.09.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|8-й тур
|1 : 2
|22.09.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|7-й тур
|4 : 3
|19.09.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 1-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|6-й тур
|1 : 3
|30.09.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|8-й тур
|0 : 1
|22.09.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|7-й тур
|4 : 0
|16.09.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|6-й тур
|1 : 3
|01.09.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|5-й тур
|1 : 0
|28.08.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|4-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Саудовская Аравия строит масштабный спортивный проект, который обходится стране в миллиарды долларов.При этом увидеть Роналду вживую можно за 900 рублей Как звёзды меняют футбол Саудовской Аравии. Суперрост посещаемости и трансляции по миру 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура саудовской Про лиги: «Аль-Наср» — «Абха». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.