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Аль-Наср - Абха 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
06 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про лига, 9-й тур
Аль-Наср
Абха

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Абха, которое состоится 06 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Абха
Абха
Главные тренеры
Португалия Луиш Каштру
Польша Чеслав Михневич
История личных встреч
02.10.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 2-й тур Аль-Наср3 : 1
29.09.2023 Саудовская Аравия - Про лига 8-й тур 1 : 2Аль-Наср
22.09.2023 Саудовская Аравия - Про лига 7-й тур Аль-Наср4 : 3
19.09.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 1-й тур 0 : 2Аль-Наср
16.09.2023 Саудовская Аравия - Про лига 6-й тур 1 : 3Аль-Наср
30.09.2023 Саудовская Аравия - Про лига 8-й тур Абха0 : 1
22.09.2023 Саудовская Аравия - Про лига 7-й тур 4 : 0Абха
16.09.2023 Саудовская Аравия - Про лига 6-й тур Абха1 : 3
01.09.2023 Саудовская Аравия - Про лига 5-й тур 1 : 0Абха
28.08.2023 Саудовская Аравия - Про лига 4-й тур Абха2 : 1
Текстовая трансляция
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Саудовская Аравия строит масштабный спортивный проект, который обходится стране в миллиарды долларов.При этом увидеть Роналду вживую можно за 900 рублей Как звёзды меняют футбол Саудовской Аравии. Суперрост посещаемости и трансляции по миру 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура саудовской Про лиги: «Аль-Наср» — «Абха». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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