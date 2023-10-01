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Морейренсе - Боавишта 06 Октября прямая трансляция

06 Октября 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 8-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Морейренсе
Боавишта

Анонс матча
Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Боавишта, которое состоится 06 Октября 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Боавишта
Порту
40 Бразилия вр Кевин
2 Бразилия зщ Фабиано
44 Бразилия зщ Marcelo
14 Кабо-Верде зщ Понк
11 Бразилия пз Алан де Соуза
80 Гана пз Лоуренс Офори
88 Португалия пз Гонсалу Баптишта Франку
31 Бразилия пз Мадсон
18 Португалия нп Pedro Amador
19 Португалия нп Жоау Камачу
9 Бразилия нп Андре
99 Португалия вр Жоау Гонсалвиш
5 Нигерия зщ Chidozie Awaziem
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
70 Нигерия пз Sopuruchukwu Onyemaechi
18 Черногория пз Илия Вукотич
42 Конго пз Гайюс Макута
10 Португалия пз Мигел Рейзинью
7 Португалия нп Салвадор Агра
8 Португалия нп Бруну Луренсу
11 Португалия нп Луиш Сантуш
9 Словакия нп Роберт Боженик
Главные тренеры
Португалия Руй Гомеш Боргеш
Португалия Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
01.05.2022 Португалия - Примейра 32-й тур Морейренсе1 : 2Боавишта
19.12.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Боавишта1 : 0Морейренсе
19.02.2021 Португалия - Примейра 20-й тур Боавишта1 : 0Морейренсе
02.10.2020 Португалия - Примейра 3-й тур Морейренсе1 : 1Боавишта
06.06.2020 Португалия - Примейра 25-й тур Боавишта0 : 1Морейренсе
26.10.2019 Португалия - Примейра 8-й тур Морейренсе1 : 1Боавишта
28.04.2019 Португалия - Примейра 31-й тур Боавишта3 : 1Морейренсе
22.12.2018 Португалия - Примейра 14-й тур Морейренсе2 : 1Боавишта
09.04.2018 Португалия - Примейра 29-й тур Морейренсе1 : 0Боавишта
25.11.2017 Португалия - Примейра 12-й тур Боавишта1 : 0Морейренсе
01.10.2023 Португалия - Примейра 7-й тур 0 : 4Морейренсе
23.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур Морейренсе1 : 0
17.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур 3 : 0Морейренсе
09.09.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Морейренсе2 : 3
03.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур 1 : 2Морейренсе
30.09.2023 Португалия - Примейра 7-й тур Боавишта2 : 2
24.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 4 : 1Боавишта
18.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Боавишта4 : 1
03.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур 1 : 2Боавишта
27.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Боавишта1 : 1

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