Морейренсе - Боавишта 06 Октября прямая трансляция
06 Октября 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 8-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Боавишта, которое состоится 06 Октября 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Боавишта
Порту
|40
|вр
|Кевин
|2
|зщ
|Фабиано
|44
|зщ
|Marcelo
|14
|зщ
|Понк
|11
|пз
|Алан де Соуза
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|88
|пз
|Гонсалу Баптишта Франку
|31
|пз
|Мадсон
|18
|нп
|Pedro Amador
|19
|нп
|Жоау Камачу
|9
|нп
|Андре
|99
|вр
|Жоау Гонсалвиш
|5
|зщ
|Chidozie Awaziem
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|70
|пз
|Sopuruchukwu Onyemaechi
|18
|пз
|Илия Вукотич
|42
|пз
|Гайюс Макута
|10
|пз
|Мигел Рейзинью
|7
|нп
|Салвадор Агра
|8
|нп
|Бруну Луренсу
|11
|нп
|Луиш Сантуш
|9
|нп
|Роберт Боженик
Главные тренеры
|Руй Гомеш Боргеш
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|01.05.2022
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 2
|19.12.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|19.02.2021
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 0
|02.10.2020
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|06.06.2020
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 1
|26.10.2019
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|28.04.2019
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|3 : 1
|22.12.2018
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|2 : 1
|09.04.2018
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 0
|25.11.2017
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 4
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|3 : 0
|09.09.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|4 : 1
|18.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|4 : 1
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1