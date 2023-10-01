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Волендам - Утрехт 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
06 Октября 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Волендам
Утрехт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Утрехт, которое состоится 06 Октября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волендам
Волендам
Утрехт
Утрехт
1 Германия вр Мио Бакхаус
28 Англия зщ Джош Флинт
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
26 Нидерланды зщ Дерон Пейн
3 Нидерланды пз Брайан Плат
17 Нидерланды пз Калвин Твигт
36 Нидерланды пз Milan de Haan
16 Нидерланды пз Имран Назих
11 Нидерланды нп Билаль Оулд-Чикх
25 Нидерланды нп Леквинцио Зиифьюк
14 Австралия нп Гаранг Куол
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
5 Нидерланды зщ Хидде тер Авест
34 Нидерланды зщ Райан Фламинго
27 Мали зщ Модибо Саньян
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
7 Дания пз Виктор Йенсен
6 Германия пз Джан Боздоган
8 Дания пз Оскар Фрауло
26 Бельгия пз Отман Бауссайд
77 Нидерланды нп Оле тер Хар Ромени
21 Нидерланды нп Матс Сёнтьенс
Главные тренеры
Германия Маттиас Колер
Нидерланды Рон Янс
Нидерланды Рон Янс
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
02.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Утрехт0 : 0Волендам
12.11.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Волендам0 : 4Утрехт
30.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур 3 : 1Волендам
23.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Волендам2 : 2
16.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур 3 : 1Волендам
03.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Волендам0 : 2
19.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур 4 : 1Волендам
30.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Утрехт0 : 2
23.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур 3 : 0Утрехт
16.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур 1 : 3Утрехт
03.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Утрехт1 : 5
27.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур 1 : 0Утрехт

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