Волендам - Утрехт 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
06 Октября 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Утрехт, которое состоится 06 Октября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волендам
Волендам
Утрехт
Утрехт
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|28
|зщ
|Джош Флинт
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|26
|зщ
|Дерон Пейн
|3
|пз
|Брайан Плат
|17
|пз
|Калвин Твигт
|36
|пз
|Milan de Haan
|16
|пз
|Имран Назих
|11
|нп
|Билаль Оулд-Чикх
|25
|нп
|Леквинцио Зиифьюк
|14
|нп
|Гаранг Куол
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|5
|зщ
|Хидде тер Авест
|34
|зщ
|Райан Фламинго
|27
|зщ
|Модибо Саньян
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|7
|пз
|Виктор Йенсен
|6
|пз
|Джан Боздоган
|8
|пз
|Оскар Фрауло
|26
|пз
|Отман Бауссайд
|77
|нп
|Оле тер Хар Ромени
|21
|нп
|Матс Сёнтьенс
Главные тренеры
|Маттиас Колер
|Рон Янс
|Рон Янс
|Рон Янс
История личных встреч
|02.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|0 : 0
|12.11.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 4
|30.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|3 : 1
|23.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 1
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|4 : 1
|30.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|0 : 2
|23.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 0
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 3
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 5
|27.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 0