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Бирмингем Сити - Вест Бромвич Альбион 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
06 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур
Бирмингем Сити
Вест Бромвич Альбион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 06 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
10.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Бирмингем Сити2 : 0Вест Бромвич Альбион
14.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 3Бирмингем Сити
03.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Бирмингем Сити1 : 0Вест Бромвич Альбион
15.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0Бирмингем Сити
20.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0Бирмингем Сити
14.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Бирмингем Сити2 : 3Вест Бромвич Альбион
29.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 2Бирмингем Сити
14.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Бирмингем Сити1 : 1Вест Бромвич Альбион
24.01.2015 Кубок Англии 1/16 финала Бирмингем Сити1 : 2Вест Бромвич Альбион
05.03.2011 Англия - Премьер-лига 29-й тур Бирмингем Сити1 : 3Вест Бромвич Альбион
03.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Бирмингем Сити4 : 1
30.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур 2 : 0Бирмингем Сити
22.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Бирмингем Сити0 : 0
19.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур 2 : 1Бирмингем Сити
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур 2 : 0Бирмингем Сити
03.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0
30.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур 0 : 4Вест Бромвич Альбион
23.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0
20.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур 2 : 2Вест Бромвич Альбион
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур 0 : 0Вест Бромвич Альбион

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