Бирмингем Сити - Вест Бромвич Альбион 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
06 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 06 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Карлос Корберан
История личных встреч
|10.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|2 : 0
|14.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 3
|03.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 0
|15.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|20.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 0
|14.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 3
|29.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|3 : 2
|14.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 1
|24.01.2015
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|05.03.2011
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 3
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|4 : 1
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 0
|22.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 0
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 0
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|0 : 4
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 0
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 0