Слуцк - Славия-Мозырь 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
06 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 24-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Славия-Мозырь, которое состоится 06 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слуцк
Слуцк
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
|19.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|12.03.2023
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|05.03.2023
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|09.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|30.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|29.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 1
|23.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 1
|03.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|3 : 1
|22.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|3 : 1
|26.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 3
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|15.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|4 : 1
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|20.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 1