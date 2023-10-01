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Слуцк - Славия-Мозырь 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
06 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 24-й тур
Слуцк
Славия-Мозырь

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Славия-Мозырь, которое состоится 06 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
19.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Славия-Мозырь1 : 0Слуцк
12.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Слуцк1 : 0Славия-Мозырь
05.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Славия-Мозырь2 : 0Слуцк
09.09.2022 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Славия-Мозырь1 : 1Слуцк
30.04.2022 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Слуцк1 : 0Славия-Мозырь
29.08.2021 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Слуцк2 : 1Славия-Мозырь
23.04.2021 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Славия-Мозырь3 : 1Слуцк
03.07.2020 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь3 : 1Слуцк
22.03.2020 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Слуцк3 : 1Славия-Мозырь
26.10.2019 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Слуцк0 : 0Славия-Мозырь
01.10.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур 0 : 0Слуцк
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Слуцк0 : 0
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 1 : 1Слуцк
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Слуцк3 : 3
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур 2 : 1Слуцк
24.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Славия-Мозырь2 : 1
15.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 2 : 2Славия-Мозырь
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Славия-Мозырь4 : 1
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур 0 : 2Славия-Мозырь
20.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Славия-Мозырь0 : 1

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