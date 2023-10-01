Шахтёр С - Сморгонь 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
06 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 24-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Сморгонь, которое состоится 06 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 3
|15.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 2
|11.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|3 : 0
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|3 : 3
|27.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 5
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 4
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 2
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 3
|24.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 2
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 3
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2