23:38 ()
Свернуть список

Шахтёр С - Сморгонь 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
06 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 24-й тур
Шахтёр С
Сморгонь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Сморгонь, которое состоится 06 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Сморгонь1 : 3Шахтёр С
15.08.2021 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Сморгонь2 : 2Шахтёр С
11.04.2021 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Шахтёр С3 : 0Сморгонь
01.10.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур 3 : 3Шахтёр С
27.09.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Шахтёр С2 : 5
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Шахтёр С0 : 4
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 0 : 0Шахтёр С
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Шахтёр С3 : 2
01.10.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Сморгонь1 : 3
24.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 2 : 2Сморгонь
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Сморгонь1 : 2
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 3 : 3Сморгонь
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Сморгонь0 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close