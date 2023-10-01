Фортуна - Оснабрюк 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
06 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Оснабрюк, которое состоится 06 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Оснабрюк
Оснабрюк
История личных встреч
|18.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|0 : 3
|16.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|3 : 0
|29.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|01.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 5
|01.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|22.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|7 : 0
|03.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1