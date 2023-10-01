23:38 ()
Свернуть список

Фортуна - Оснабрюк 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
06 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур
Фортуна
Оснабрюк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Оснабрюк, которое состоится 06 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Оснабрюк
Оснабрюк
История личных встреч
18.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Оснабрюк0 : 3Фортуна
16.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Фортуна3 : 0Оснабрюк
29.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур 1 : 0Фортуна
24.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Фортуна1 : 1
16.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур 1 : 3Фортуна
01.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Фортуна3 : 1
26.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур 0 : 5Фортуна
01.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Оснабрюк2 : 2
22.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Оснабрюк2 : 1
17.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур 7 : 0Оснабрюк
03.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Оснабрюк0 : 1
26.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур 2 : 1Оснабрюк

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close