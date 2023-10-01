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Кайзерслаутерн - Ганновер-96 06 Октября прямая трансляция

06 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур
Кайзерслаутерн
Ганновер-96

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Ганновер-96, которое состоится 06 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Ганновер-96
Ганновер
Главные тренеры
Германия Дирк Шустер
История личных встреч
28.01.2023 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Ганновер-961 : 3Кайзерслаутерн
15.07.2022 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Кайзерслаутерн2 : 1Ганновер-96
30.01.2017 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Ганновер-961 : 0Кайзерслаутерн
05.08.2016 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Кайзерслаутерн0 : 4Ганновер-96
05.05.2012 Германия - Бундеслига 34-й тур Ганновер-962 : 1Кайзерслаутерн
18.12.2011 Германия - Бундеслига 17-й тур Кайзерслаутерн1 : 1Ганновер-96
19.02.2011 Германия - Бундеслига 23-й тур Ганновер-963 : 0Кайзерслаутерн
26.09.2010 Германия - Бундеслига 6-й тур Кайзерслаутерн0 : 1Ганновер-96
01.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур 2 : 2Кайзерслаутерн
24.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Кайзерслаутерн3 : 1
16.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур 1 : 1Кайзерслаутерн
02.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Кайзерслаутерн3 : 1
25.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур 1 : 2Кайзерслаутерн
30.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Ганновер-962 : 0
24.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур 1 : 1Ганновер-96
17.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Ганновер-967 : 0
03.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур 1 : 3Ганновер-96
26.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Ганновер-960 : 1

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