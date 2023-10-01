Кайзерслаутерн - Ганновер-96 06 Октября прямая трансляция
06 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Ганновер-96, которое состоится 06 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Ганновер-96
Ганновер
Главные тренеры
|Дирк Шустер
История личных встреч
|28.01.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|1 : 3
|15.07.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|30.01.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|1 : 0
|05.08.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
|05.05.2012
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|18.12.2011
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|19.02.2011
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|3 : 0
|26.09.2010
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|25.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|7 : 0
|03.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 3
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 1