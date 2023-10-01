Палмейрас - Бока Хуниорс 06 Октября прямая трансляция
06 Октября 2023 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, 1/2 финала. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палмейрас - Бока Хуниорс, которое состоится 06 Октября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Главные тренеры
|Абел Феррейра
История личных встреч
|29.09.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|01.11.2018
|Кубок Либертадорес - 2018
|1/2 финала
|2 : 2
|25.10.2018
|Кубок Либертадорес - 2018
|1/2 финала
|2 : 0
|26.04.2018
|Кубок Либертадорес - 2018
|Группа H. 5-й тур
|0 : 2
|12.04.2018
|Кубок Либертадорес - 2018
|Группа H. 4-й тур
|1 : 1
|02.10.2023
|Бразилия - Серия А
|25-й тур
|2 : 1
|29.09.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|22.09.2023
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Бразилия - Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|03.09.2023
|Бразилия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. 7-й тур
|0 : 2
|29.09.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|24.09.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. 6-й тур
|1 : 1
|20.09.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. 5-й тур
|0 : 3
|16.09.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. 4-й тур
|1 : 0