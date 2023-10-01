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Балтика - Оренбург 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
07 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур
Балтика
Оренбург

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Оренбург, которое состоится 07 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
РоссияСергей Николаевич Игнашевич
ИспанияДавид Деограсия
История личных встреч
06.11.2021ФНЛ - Первый дивизион21-й турОренбург2 : 1Балтика
24.07.2021ФНЛ - Первый дивизион3-й турБалтика1 : 1Оренбург
24.03.2021ФНЛ - Первый дивизион32-й турБалтика1 : 2Оренбург
27.09.2020ФНЛ - Первый дивизион12-й турОренбург2 : 2Балтика
04.11.2017ФНЛ - Первый дивизион21-й турБалтика0 : 1Оренбург
22.07.2017ФНЛ - Первый дивизион3-й турОренбург0 : 1Балтика
15.05.2016ФНЛ - Первый дивизион37-й турОренбург2 : 0Балтика
01.11.2015ФНЛ - Первый дивизион19-й турБалтика2 : 1Оренбург
14.03.2015ФНЛ - Первый дивизион22-й турОренбург1 : 0Балтика
22.02.2015POLYTAN Кубок ФНЛЗа 13-е местоБалтика1 : 0Оренбург
03.10.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа C2 : 1Балтика
30.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й тур1 : 0Балтика
23.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й турБалтика1 : 0
19.09.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа CБалтика1 : 2
16.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й турБалтика2 : 2
04.10.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа A1 : 2Оренбург
30.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турОренбург3 : 1
24.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й тур3 : 1Оренбург
21.09.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа AОренбург0 : 0 4 : 2
17.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й тур0 : 2Оренбург

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