Балтика - Оренбург 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
07 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Оренбург, которое состоится 07 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Игнашевич
|Давид Деограсия
История личных встреч
|06.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|2 : 1
|24.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|1 : 1
|24.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|1 : 2
|27.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|2 : 2
|04.11.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|0 : 1
|22.07.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|0 : 1
|15.05.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|2 : 0
|01.11.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|2 : 1
|14.03.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|1 : 0
|22.02.2015
|POLYTAN Кубок ФНЛ
|За 13-е место
|1 : 0
|03.10.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 1
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|1 : 2
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|04.10.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|1 : 2
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|21.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 0 4 : 2
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2