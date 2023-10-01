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Краснодар - Ростов 07 Октября прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
07 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур
Краснодар
Ростов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Ростов, которое состоится 07 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
СербияВладимир Ивич
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
21.05.2023МИР Российская Премьер-лига28-й турКраснодар3 : 0Ростов
06.04.2023Фонбет Кубок России1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)Краснодар1 : 1 5 : 3Ростов
11.02.2023Winline Зимний Кубок РПЛ3-й турРостов0 : 4Краснодар
09.10.2022МИР Российская Премьер-лига12-й турРостов3 : 2Краснодар
10.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиРостов1 : 2Краснодар
28.06.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиКраснодар2 : 0Ростов
30.04.2022Россия - Премьер-Лига27-й турКраснодар2 : 1Ростов
20.02.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиКраснодар2 : 2Ростов
13.09.2021Россия - Премьер-Лига7-й турРостов1 : 1Краснодар
16.05.2021Россия - Премьер-Лига30-й турРостов1 : 3Краснодар
04.10.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа DКраснодар3 : 0
30.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й тур0 : 2Краснодар
24.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й турКраснодар2 : 0
19.09.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа DКраснодар1 : 1 4 : 2
16.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й тур1 : 1Краснодар
03.10.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа B3 : 1Ростов
29.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турРостов2 : 2
24.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й турРостов3 : 3
20.09.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа B1 : 1 2 : 4Ростов
16.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й тур2 : 2Ростов

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