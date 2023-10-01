Краснодар - Ростов 07 Октября прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
07 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Ростов, которое состоится 07 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Владимир Ивич
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|21.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|06.04.2023
|Фонбет Кубок России
|1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 1 5 : 3
|11.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|3-й тур
|0 : 4
|09.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 2
|10.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|28.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|30.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|2 : 1
|20.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|13.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|1 : 1
|16.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|1 : 3
|04.10.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|19.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 1 4 : 2
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|03.10.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|3 : 1
|29.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 3
|20.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 1 2 : 4
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2