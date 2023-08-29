Лутон Таун - Тоттенхэм Хотспур 07 Октября прямая трансляция
07 Октября 2023 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 07 Октября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|24
|вр
|Томас Камински
|16
|зщ
|Рис Бурк
|4
|зщ
|Том Локьер
|12
|зщ
|Исса Каборе
|5
|зщ
|Мадс Андерсен
|17
|пз
|Пелли-Раддок Мпанзу
|13
|пз
|Марвелоуз Накамба
|45
|пз
|Альфи Доти
|7
|пз
|Чидози Огбене
|9
|нп
|Карлтон Моррис
|19
|нп
|Джейкоб Браун
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|38
|зщ
|Дестини Удоджи
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|8
|пз
|Ив Биссума
|21
|пз
|Деян Кулушевски
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|9
|нп
|Ришарлисон
|7
|нп
|Сон Хын Мин
Главные тренеры
|Роб Эдвардс
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|03.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 5
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 5 : 3