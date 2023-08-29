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Лутон Таун - Тоттенхэм Хотспур 07 Октября прямая трансляция

07 Октября 2023 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Лутон Таун
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 07 Октября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
24 Бельгия вр Томас Камински
16 Англия зщ Рис Бурк
4 Уэльс зщ Том Локьер
12 Буркина-Фасо зщ Исса Каборе
5 Дания зщ Мадс Андерсен
17 ДР Конго пз Пелли-Раддок Мпанзу
13 Зимбабве пз Марвелоуз Накамба
45 Англия пз Альфи Доти
7 Ирландия пз Чидози Огбене
9 Англия нп Карлтон Моррис
19 Шотландия нп Джейкоб Браун
13 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
38 Италия зщ Дестини Удоджи
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
8 Мали пз Ив Биссума
21 Швеция пз Деян Кулушевски
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
9 Бразилия нп Ришарлисон
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
Главные тренеры
Уэльс Роб Эдвардс
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
03.10.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Лутон Таун1 : 2
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур 1 : 2Лутон Таун
26.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала 1 : 0Лутон Таун
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Лутон Таун1 : 1
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур 1 : 0Лутон Таун
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 2 : 2Тоттенхэм Хотспур
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур 2 : 5Тоттенхэм Хотспур
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 1 : 1 5 : 3Тоттенхэм Хотспур

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