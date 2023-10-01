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Манчестер Юнайтед - Брентфорд 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
07 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Манчестер Юнайтед
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Брентфорд, которое состоится 07 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Брентфорд
Лондон
24КамерунврАндре Онана
20ПортугалиязщДиогу Дало
19ФранциязщРафаэль Варан
2ШвециязщВиктор Линделёф
18Бразилияпз Каземиро
7АнглияпзМэйсон Маунт
4МароккопзСофьян Амрабат
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
46ТуниспзХаннибал Межбри
10АнглиянпМаркус Рашфорд
11ДаниянпРасмус Хойлунд
1НидерландыврМарк Флеккен
30ДаниязщМадс Роэрслев
22ИрландиязщНейтан Коллинз
5ЯмайказщИтан Пиннок
2ШотландиязщАарон Хики
20НорвегиязщКристоффер Аер
27ГерманияпзВитали Янельт
6ДанияпзКристиан Нёргор
8ДанияпзМатиас Йенсен
19КамерунпзБрайан Мбемо
11ДР КонгопзЙоан Висса
Главные тренеры
НидерландыЭрик тен Хаг
ДанияТомас Франк
История личных встреч
05.04.2023Англия - Премьер-лига25-й турМанчестер Юнайтед1 : 0Брентфорд
13.08.2022Англия - Премьер-лига2-й турБрентфорд4 : 0Манчестер Юнайтед
02.05.2022Англия - Премьер-лига35-й турМанчестер Юнайтед3 : 0Брентфорд
19.01.2022Англия - Премьер-лига17-й турБрентфорд1 : 3Манчестер Юнайтед
28.07.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиМанчестер Юнайтед2 : 2Брентфорд
03.10.2023Лига чемпионовГруппа A. 2-й турМанчестер Юнайтед2 : 3
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й турМанчестер Юнайтед0 : 1
26.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаМанчестер Юнайтед3 : 0
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й тур0 : 1Манчестер Юнайтед
20.09.2023Лига чемпионовГруппа A. 1-й тур4 : 3Манчестер Юнайтед
01.10.2023Англия - Премьер-лига7-й тур1 : 1Брентфорд
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаБрентфорд0 : 1
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турБрентфорд1 : 3
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й тур1 : 0Брентфорд
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турБрентфорд2 : 2

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