Манчестер Юнайтед - Брентфорд 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
07 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Брентфорд, которое состоится 07 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Брентфорд
Лондон
|24
|вр
|Андре Онана
|20
|зщ
|Диогу Дало
|19
|зщ
|Рафаэль Варан
|2
|зщ
|Виктор Линделёф
|18
|пз
|Каземиро
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
|4
|пз
|Софьян Амрабат
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|46
|пз
|Ханнибал Межбри
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|11
|нп
|Расмус Хойлунд
|1
|вр
|Марк Флеккен
|30
|зщ
|Мадс Роэрслев
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|2
|зщ
|Аарон Хики
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|27
|пз
|Витали Янельт
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|11
|пз
|Йоан Висса
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Томас Франк
История личных встреч
|05.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|02.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 0
|19.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|28.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 2-й тур
|2 : 3
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 0
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 1-й тур
|4 : 3
|01.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2