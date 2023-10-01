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Эвертон - Борнмут 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
07 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Эвертон
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Борнмут, которое состоится 07 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Борнмут
Борнмут
1АнглияврДжордан Пикфорд
6АнглиязщДжеймс Тарковски
32АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
19УкраиназщВиталий Миколенко
11АнглияпзДжек Харрисон
8БельгияпзАмаду Онана
16МалипзАбдулайе Дукуре
7АнглияпзДуайт Макнил
18АнглияпзЭшли Янг
27СенегалпзИдрисса Гейе
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
1Бразилиявр Нето
37АнглиязщМаксимилиан Ааронс
27УкраиназщИлья Забарный
25АргентиназщМаркос Сенеси
3ВенгриязщМилош Керкез
4АнглияпзЛьюис Кук
16АнглияпзМаркус Таверньер
29ДанияпзФилип Биллинг
10ШотландияпзРайан Кристи
19НидерландыпзДжастин Клюйверт
9АнглиянпДоминик Соланке
Главные тренеры
АнглияШон Дайч
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
28.05.2023Англия - Премьер-лига38-й турЭвертон1 : 0Борнмут
12.11.2022Англия - Премьер-лига16-й турБорнмут3 : 0Эвертон
08.11.2022Англия - Кубок лиги3-й раундБорнмут4 : 1Эвертон
26.07.2020Англия - Премьер-лига38-й турЭвертон1 : 3Борнмут
15.09.2019Англия - Премьер-лига5-й турБорнмут3 : 1Эвертон
13.01.2019Англия - Премьер-лига22-й турЭвертон2 : 0Борнмут
25.08.2018Англия - Премьер-лига3-й турБорнмут2 : 2Эвертон
30.12.2017Англия - Премьер-лига21-й турБорнмут2 : 1Эвертон
23.09.2017Англия - Премьер-лига6-й турЭвертон2 : 1Борнмут
04.02.2017Англия - Премьер-лига24-й турЭвертон6 : 3Борнмут
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й турЭвертон1 : 2
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала1 : 2Эвертон
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й тур1 : 3Эвертон
17.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турЭвертон0 : 1
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й тур2 : 2Эвертон
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й турБорнмут0 : 4
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаБорнмут2 : 0
24.09.2023Англия - Премьер-лига6-й тур3 : 1Борнмут
17.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турБорнмут0 : 0
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й тур2 : 2Борнмут

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