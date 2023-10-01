Эвертон - Борнмут 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
07 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Борнмут, которое состоится 07 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Борнмут
Борнмут
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|11
|пз
|Джек Харрисон
|8
|пз
|Амаду Онана
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|18
|пз
|Эшли Янг
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|1
|вр
|Нето
|37
|зщ
|Максимилиан Ааронс
|27
|зщ
|Илья Забарный
|25
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Милош Керкез
|4
|пз
|Льюис Кук
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|29
|пз
|Филип Биллинг
|10
|пз
|Райан Кристи
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|9
|нп
|Доминик Соланке
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Андони Ираола
История личных встреч
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|08.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|4 : 1
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 3
|15.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|13.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|25.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|30.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|23.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|04.02.2017
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|6 : 3
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 4
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2