Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
07 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Ноттингем Форест, которое состоится 07 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
|1
|вр
|Сэм Джонстон
|2
|зщ
|Джоэл Уорд
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|6
|зщ
|Марк Гехи
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|44
|пз
|Яйро Ридевалд
|28
|пз
|Шейк Дукуре
|15
|пз
|Джеффри Шлупп
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|9
|нп
|Джордан Айю
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|1
|вр
|Мэтт Тёрнер
|24
|зщ
|Серж Орье
|30
|зщ
|Вилли Боли
|40
|зщ
|Murillo
|15
|зщ
|Гарри Тоффоло
|14
|пз
|Каллум Хадсон-Одои
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|8
|пз
|Шейку Куйяте
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|пз
|Энтони Эланга
|9
|нп
|Тайво Авонийи
Главные тренеры
|Рой Ходжсон
|Стивен Купер
История личных встреч
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 0
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|01.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|18.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1