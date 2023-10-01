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Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
07 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Ноттингем Форест, которое состоится 07 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
1АнглияврСэм Джонстон
2АнглиязщДжоэл Уорд
16ДаниязщЙоаким Андерсен
6АнглиязщМарк Гехи
3АнглиязщТайрик Митчелл
44НидерландыпзЯйро Ридевалд
28МалипзШейк Дукуре
15ГанапзДжеффри Шлупп
19АнглияпзУилл Хьюз
9ГананпДжордан Айю
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
1СШАврМэтт Тёрнер
24Кот-д'ИвуарзщСерж Орье
30Кот-д'ИвуарзщВилли Боли
40Бразилиязщ Murillo
15АнглиязщГарри Тоффоло
14АнглияпзКаллум Хадсон-Одои
6Кот-д'ИвуарпзИбраим Сангаре
8СенегалпзШейку Куйяте
10АнглияпзМорган Гиббс-Уайт
21ШвецияпзЭнтони Эланга
9НигериянпТайво Авонийи
Главные тренеры
АнглияРой Ходжсон
УэльсСтивен Купер
История личных встреч
28.05.2023Англия - Премьер-лига38-й турКристал Пэлас1 : 1Ноттингем Форест
12.11.2022Англия - Премьер-лига16-й турНоттингем Форест1 : 0Кристал Пэлас
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й тур0 : 1Кристал Пэлас
26.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала3 : 0Кристал Пэлас
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турКристал Пэлас0 : 0
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й тур3 : 1Кристал Пэлас
03.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турКристал Пэлас3 : 2
01.10.2023Англия - Премьер-лига7-й турНоттингем Форест1 : 1
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й тур2 : 0Ноттингем Форест
18.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турНоттингем Форест1 : 1
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й тур0 : 1Ноттингем Форест
30.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундНоттингем Форест0 : 1

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