Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
07 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 07 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
|17
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|31
|зщ
|Исса Диоп
|13
|зщ
|Тим Рим
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|6
|пз
|Харрисон Рид
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|18
|пз
|Андреас Перейра
|8
|пз
|Гарри Уилсон
|20
|нп
|Виллиан
|7
|нп
|Рауль Хименес
|18
|вр
|Уэс Фодеринхэм
|15
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|6
|зщ
|Крис Башам
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|20
|зщ
|Джейден Богл
|8
|пз
|Густаво Хамер
|21
|пз
|Вини Соуза
|28
|пз
|Джеймс Макэйти
|14
|пз
|Люк Томас
|9
|нп
|Оливер Макбарни
|10
|нп
|Кэмерон Арчер
Главные тренеры
|Марку Силва
|Пол Хекингботтом
История личных встреч
|07.05.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|4 : 0
|20.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 1
|20.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|18.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|06.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|3 : 0
|21.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|4 : 5
|25.08.2015
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 0
|04.02.2014
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1 ДВ
|26.01.2014
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 1
|30.01.2007
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|02.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|5 : 1
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 8
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 0 2 : 3