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Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
07 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Фулхэм
Шеффилд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 07 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
17ГерманияврБернд Лено
21БельгиязщТимоти Кастань
31ФранциязщИсса Диоп
13СШАзщТим Рим
33СШАзщЭнтони Робинсон
6АнглияпзХаррисон Рид
26ПортугалияпзЖоау Пальинья
18БразилияпзАндреас Перейра
8УэльспзГарри Уилсон
20Бразилиянп Виллиан
7МексиканпРауль Хименес
18АнглияврУэс Фодеринхэм
15Босния и ГерцеговиназщАнель Ахмедходжич
6АнглиязщКрис Башам
19АнглиязщДжек Робинсон
20АнглиязщДжейден Богл
8НидерландыпзГуставо Хамер
21БразилияпзВини Соуза
28АнглияпзДжеймс Макэйти
14АнглияпзЛюк Томас
9ШотландиянпОливер Макбарни
10АнглиянпКэмерон Арчер
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
АнглияПол Хекингботтом
История личных встреч
07.05.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турШеффилд Юнайтед4 : 0Фулхэм
20.12.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турФулхэм0 : 1Шеффилд Юнайтед
20.02.2021Англия - Премьер-лига25-й турФулхэм1 : 0Шеффилд Юнайтед
18.10.2020Англия - Премьер-лига5-й турШеффилд Юнайтед1 : 1Фулхэм
06.03.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турФулхэм3 : 0Шеффилд Юнайтед
21.11.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турШеффилд Юнайтед4 : 5Фулхэм
25.08.2015Англия - Кубок лиги2-й раундФулхэм3 : 0Шеффилд Юнайтед
04.02.2014Кубок Англии1/16 финалаФулхэм0 : 1 ДВШеффилд Юнайтед
26.01.2014Кубок Англии1/16 финалаШеффилд Юнайтед1 : 1Фулхэм
30.01.2007Англия - Премьер-лига25-й турШеффилд Юнайтед2 : 0Фулхэм
02.10.2023Англия - Премьер-лига7-й турФулхэм0 : 2
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаФулхэм2 : 1
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й тур0 : 0Фулхэм
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турФулхэм1 : 0
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й тур5 : 1Фулхэм
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й тур2 : 0Шеффилд Юнайтед
24.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турШеффилд Юнайтед0 : 8
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й тур2 : 1Шеффилд Юнайтед
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турШеффилд Юнайтед2 : 2
30.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундШеффилд Юнайтед0 : 0 2 : 3

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