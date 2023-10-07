Кадис - Жирона 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
07 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 9-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Жирона, которое состоится 07 Октября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Жирона
Жирона
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|22
|зщ
|Хорхе Мере
|15
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|3
|зщ
|Фали Хименес
|17
|пз
|Гонсало Эскаланте
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|27
|пз
|Роберт Наварро
|11
|нп
|Иван Алехо
|25
|нп
|Макси Гомес
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|25
|зщ
|Эрик Гарсия
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|20
|зщ
|Ян Коуту
|5
|зщ
|Давид Лопес
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|21
|пз
|Янхель Эррера
|16
|нп
|Савио
|9
|нп
|Артём Довбик
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
|Анхель Мичел
История личных встреч
|10.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 0
|15.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|16.01.2021
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 0
|17.07.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|2 : 1
|14.09.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 5-й тур
|2 : 0
|19.03.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 30-й тур
|1 : 2
|09.10.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 9-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 2
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 0
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|01.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|3 : 1
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 3
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 2
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|5 : 3
|18.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 4
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0