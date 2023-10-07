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Кадис - Жирона 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
07 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 9-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Кадис
Жирона

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Жирона, которое состоится 07 Октября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Жирона
Жирона
1АргентинаврХеремьяс Ледесма
20ИспаниязщИсаак Карселен
22ИспаниязщХорхе Мере
15ИспаниязщХавьер Эрнандес
3ИспаниязщФали Хименес
17АргентинапзГонсало Эскаланте
4ИспанияпзРубен Алькарас
27ИспанияпзРоберт Наварро
11ИспаниянпИван Алехо
25УругвайнпМакси Гомес
16ИспаниянпКристофер Рамос
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
25ИспаниязщЭрик Гарсия
17НидерландызщДейли Блинд
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
20БразилиязщЯн Коуту
5ИспаниязщДавид Лопес
14ИспанияпзАлеш Гарсия
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
16Бразилиянп Савио
9УкраинанпАртём Довбик
Главные тренеры
ИспанияСерхио Гонсалес
ИспанияАнхель Мичел
История личных встреч
10.02.2023Испания - Примера21-й турКадис2 : 0Жирона
15.10.2022Испания - Примера9-й турЖирона1 : 1Кадис
16.01.2021Кубок Испании1/16 финалаЖирона2 : 0Кадис
17.07.2020Испания - СегундаСегунда. 41-й турЖирона2 : 1Кадис
14.09.2019Испания - СегундаСегунда. 5-й турКадис2 : 0Жирона
19.03.2017Испания - СегундаСегунда. 30-й турЖирона1 : 2Кадис
09.10.2016Испания - СегундаСегунда. 9-й турКадис0 : 0Жирона
01.10.2023Испания - Примера8-й тур3 : 2Кадис
27.09.2023Испания - Примера7-й турКадис0 : 0
24.09.2023Испания - Примера6-й тур1 : 1Кадис
16.09.2023Испания - Примера5-й тур3 : 0Кадис
01.09.2023Испания - Примера4-й турКадис3 : 1
30.09.2023Испания - Примера8-й турЖирона0 : 3
27.09.2023Испания - Примера7-й тур1 : 2Жирона
23.09.2023Испания - Примера6-й турЖирона5 : 3
18.09.2023Испания - Примера5-й тур2 : 4Жирона
03.09.2023Испания - Примера4-й турЖирона1 : 0

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