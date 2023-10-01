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Севилья - Райо Вальекано 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
07 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 9-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
Севилья
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Райо Вальекано, которое состоится 07 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Райо Вальекано
Мадрид
13НорвегияврЭрьян Нюланд
26ИспаниязщХуанлу Санчес
22ФранциязщЛуак Баде
4ИспаниязщСерхио Рамос
19АргентиназщМаркос Акунья
18ШвейцарияпзДжибриль Соу
10ХорватияпзИван Ракитич
11БельгияпзДоди Лукебакио
5АргентинанпЛукас Окампос
7Испаниянп Сусо
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
20АлбаниязщИван Балиу
24ФранциязщФлорьян Лежён
5ИспаниязщАридане Эрнандес
12УругвайзщЛуис Эспино
23ИспанияпзОскар Мартин
21СенегалпзПате Сисс
14ИспанияпзКике Перес
7ИспаниянпИси Паласон
18ИспаниянпАльваро Гарсия
34ИспаниянпСерхио Камельо
Главные тренеры
ИспанияХосе Луис Мендилибар
ИспанияФрансиско Родригес
История личных встреч
19.02.2023Испания - Примера22-й турРайо Вальекано1 : 1Севилья
29.10.2022Испания - Примера12-й турСевилья0 : 1Райо Вальекано
13.03.2022Испания - Примера28-й турРайо Вальекано1 : 1Севилья
15.08.2021Испания - Примера1-й турСевилья3 : 0Райо Вальекано
25.04.2019Испания - Примера34-й турСевилья5 : 0Райо Вальекано
19.08.2018Испания - Примера1-й турРайо Вальекано1 : 4Севилья
21.02.2016Испания - Примера25-й турРайо Вальекано2 : 2Севилья
26.09.2015Испания - Примера6-й турСевилья3 : 2Райо Вальекано
26.04.2015Испания - Примера33-й турСевилья2 : 0Райо Вальекано
07.12.2014Испания - Примера14-й турРайо Вальекано0 : 1Севилья
03.10.2023Лига чемпионовГруппа B. 2-й тур2 : 2Севилья
29.09.2023Испания - Примера8-й тур1 : 0Севилья
26.09.2023Испания - Примера7-й турСевилья5 : 1
23.09.2023Испания - Примера6-й тур0 : 0Севилья
20.09.2023Лига чемпионовГруппа B. 1-й турСевилья1 : 1
30.09.2023Испания - Примера8-й турРайо Вальекано2 : 2
27.09.2023Испания - Примера7-й тур0 : 0Райо Вальекано
24.09.2023Испания - Примера6-й турРайо Вальекано1 : 1
15.09.2023Испания - Примера5-й турРайо Вальекано2 : 0
02.09.2023Испания - Примера4-й тур1 : 0Райо Вальекано

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