Севилья - Райо Вальекано 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
07 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 9-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Райо Вальекано, которое состоится 07 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Райо Вальекано
Мадрид
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|26
|зщ
|Хуанлу Санчес
|22
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|19
|зщ
|Маркос Акунья
|18
|пз
|Джибриль Соу
|10
|пз
|Иван Ракитич
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|5
|нп
|Лукас Окампос
|7
|нп
|Сусо
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Иван Балиу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|5
|зщ
|Аридане Эрнандес
|12
|зщ
|Луис Эспино
|23
|пз
|Оскар Мартин
|21
|пз
|Пате Сисс
|14
|пз
|Кике Перес
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|34
|нп
|Серхио Камельо
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Франсиско Родригес
История личных встреч
|19.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 1
|29.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|13.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 1
|15.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|3 : 0
|25.04.2019
|Испания - Примера
|34-й тур
|5 : 0
|19.08.2018
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 4
|21.02.2016
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 2
|26.09.2015
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 2
|26.04.2015
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 0
|07.12.2014
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 1
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 2-й тур
|2 : 2
|29.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|26.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|5 : 1
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 0
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 1-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 2
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 0
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|15.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0