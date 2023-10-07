Метц - Ницца 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
07 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Ницца, которое состоится 07 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Метц
Ницца
Ницца
|16
|вр
|Александр Укиджа
|39
|зщ
|Коффи Куао
|29
|зщ
|Кристоф Эрей
|5
|зщ
|Фали Канде
|3
|зщ
|Матьё Юдоль
|27
|пз
|Денли Жан Жак
|19
|пз
|Хабиб Майга
|25
|пз
|Артюр Атта
|14
|пз
|Чейх Сабали
|99
|нп
|Йоэль Асоро
|11
|нп
|Симон Элизор
|1
|вр
|Марцин Булка
|20
|зщ
|Юсеф Аталь
|6
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|11
|пз
|Морган Сансон
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
|9
|нп
|Теремас Моффи
|7
|нп
|Жереми Бога
Главные тренеры
|Ласло Болони
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|23.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|27.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 1
|21.02.2021
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 2
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|07.12.2019
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|4 : 1
|27.01.2018
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|02.12.2017
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|15.01.2017
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 0
|23.10.2016
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 4
|31.01.2015
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 0
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|22.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|15.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 0