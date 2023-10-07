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Метц - Ницца 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
07 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Метц
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Ницца, которое состоится 07 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Ницца
Ницца
16 Алжир вр Александр Укиджа
39 Кот-д'Ивуар зщ Коффи Куао
29 Мартиника зщ Кристоф Эрей
5 Гвинея-Бисау зщ Фали Канде
3 Франция зщ Матьё Юдоль
27 Гаити пз Денли Жан Жак
19 Кот-д'Ивуар пз Хабиб Майга
25 Франция пз Артюр Атта
14 Сенегал пз Чейх Сабали
99 Швеция нп Йоэль Асоро
11 Франция нп Симон Элизор
1 Польша вр Марцин Булка
20 Алжир зщ Юсеф Аталь
6 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
26 Франция зщ Мельвен Бар
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
11 Франция пз Морган Сансон
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
24 Франция нп Гаэтан Лаборде
9 Нигерия нп Теремас Моффи
7 Кот-д'Ивуар нп Жереми Бога
Главные тренеры
Румыния Ласло Болони
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
23.01.2022 Франция - Лига 1 22-й тур Метц0 : 2Ницца
27.11.2021 Франция - Лига 1 15-й тур Ницца0 : 1Метц
21.02.2021 Франция - Лига 1 26-й тур Ницца1 : 2Метц
09.01.2021 Франция - Лига 1 19-й тур Метц1 : 1Ницца
07.12.2019 Франция - Лига 1 17-й тур Ницца4 : 1Метц
27.01.2018 Франция - Лига 1 23-й тур Метц2 : 1Ницца
02.12.2017 Франция - Лига 1 16-й тур Ницца3 : 1Метц
15.01.2017 Франция - Лига 1 20-й тур Ницца0 : 0Метц
23.10.2016 Франция - Лига 1 10-й тур Метц2 : 4Ницца
31.01.2015 Франция - Лига 1 23-й тур Метц0 : 0Ницца
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур 3 : 0Метц
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Метц0 : 1
16.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 0 : 1Метц
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Метц2 : 2
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 0 : 1Метц
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Ницца0 : 0
22.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур 0 : 1Ницца
15.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 2 : 3Ницца
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Ницца2 : 0
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Ницца0 : 0

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