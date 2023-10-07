Реймс - Монако 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
07 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Монако, которое состоится 07 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Монако
Монако
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|41
|зщ
|Ибраим Диаките
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|25
|зщ
|Тибо де Смет
|21
|пз
|Азор Матусива
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|10
|пз
|Тедди Теума
|7
|нп
|Дзюня Ито
|9
|нп
|Мохаммед Дарами
|17
|нп
|Кэито Накамура
|16
|вр
|Филипп Кён
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|6
|зщ
|Денис Закария
|99
|зщ
|Уилфрид Синго
|88
|пз
|Сунгуту Магасса
|4
|пз
|Мохамед Камара
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|21
|пз
|Магнес Аклиуше
|14
|нп
|Исмаил Якобс
|29
|нп
|Фоларин Балогун
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|12.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 3
|27.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 2
|07.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|09.05.2021
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 1
|23.08.2020
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 2
|29.02.2020
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|04.01.2020
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1
|21.09.2019
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|13.04.2019
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|26.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 2
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|30.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 2
|22.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|25.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 3