20:33 ()
Свернуть список

Реймс - Монако 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
07 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
Реймс
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Монако, которое состоится 07 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Монако
Монако
94 Франция вр Йеванн Диуф
41 Гвинея зщ Ибраим Диаките
2 Кения зщ Джозеф Окуму
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
25 Бельгия зщ Тибо де Смет
21 Нидерланды пз Азор Матусива
15 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
10 Мальта пз Тедди Теума
7 Япония нп Дзюня Ито
9 Дания нп Мохаммед Дарами
17 Япония нп Кэито Накамура
16 Швейцария вр Филипп Кён
3 Чили зщ Гильермо Марипан
6 Швейцария зщ Денис Закария
99 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
88 Франция пз Сунгуту Магасса
4 Мали пз Мохамед Камара
19 Франция пз Юссуф Фофана
21 Франция пз Магнес Аклиуше
14 Сенегал нп Исмаил Якобс
29 США нп Фоларин Балогун
10 Франция нп Виссам Бен-Йеддер
Главные тренеры
Бельгия Уильям Стилл
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
12.03.2023 Франция - Лига 1 27-й тур Монако0 : 1Реймс
18.09.2022 Франция - Лига 1 8-й тур Реймс0 : 3Монако
27.02.2022 Франция - Лига 1 26-й тур Монако1 : 2Реймс
07.11.2021 Франция - Лига 1 13-й тур Реймс0 : 0Монако
09.05.2021 Франция - Лига 1 36-й тур Реймс0 : 1Монако
23.08.2020 Франция - Лига 1 1-й тур Монако2 : 2Реймс
29.02.2020 Франция - Лига 1 27-й тур Монако1 : 1Реймс
04.01.2020 Кубок Франции 1/32 финала Монако2 : 1Реймс
21.09.2019 Франция - Лига 1 6-й тур Реймс0 : 0Монако
13.04.2019 Франция - Лига 1 32-й тур Монако0 : 0Реймс
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Реймс2 : 0
26.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур 1 : 2Реймс
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Реймс1 : 2
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 2 : 2Реймс
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 1 : 3Реймс
30.09.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Монако3 : 2
22.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Монако0 : 1
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 2 : 2Монако
02.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Монако3 : 0
25.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 3 : 3Монако

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close