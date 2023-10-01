Шинник - Енисей 07 Октября прямая трансляция
07 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Енисей, которое состоится 07 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шинник
Ярославль
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Дмитрий Иванович Хомуха
|Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
История личных встреч
|12.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 2
|21.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|10.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|6 : 0
|13.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|3 : 0 Т
|09.03.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|1 : 3
|14.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|0 : 0
|06.05.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|2 : 2
|21.10.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|4 : 1
|10.05.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|4 : 2
|22.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|1 : 3
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|1 : 2
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 3
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 4
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 0
|09.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 1
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|1 : 0
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 2