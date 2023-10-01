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Шинник - Енисей 07 Октября прямая трансляция

07 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур
Шинник
Енисей

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Енисей, которое состоится 07 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Туркменистан Дмитрий Иванович Хомуха
Россия Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
История личных встреч
12.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Шинник2 : 2Енисей
21.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Енисей2 : 1Шинник
10.03.2021 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур Енисей6 : 0Шинник
13.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Шинник3 : 0 ТЕнисей
09.03.2020 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Енисей1 : 3Шинник
14.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур Шинник0 : 0Енисей
06.05.2018 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Шинник2 : 2Енисей
21.10.2017 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Енисей4 : 1Шинник
10.05.2017 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур Шинник4 : 2Енисей
22.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Енисей1 : 3Шинник
01.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Шинник1 : 2
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 1 : 3Шинник
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур 1 : 4Шинник
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур 2 : 0Шинник
09.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Шинник2 : 1
01.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Енисей0 : 1
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 1 : 2Енисей
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Енисей3 : 1
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур 1 : 0Енисей
10.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Енисей2 : 2

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