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Интер - Болонья 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
07 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 8-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Интер М
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Болонья, которое состоится 07 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Болонья
Болонья
1 Швейцария вр Ян Зоммер
36 Италия зщ Маттео Дармиан
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
95 Италия зщ Алессандро Бастони
32 Италия зщ Федерико Димарко
2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
9 Франция нп Маркус Тюрам
28 Польша вр Лукаш Скорупски
29 Италия зщ Лоренцо Де Сильвестри
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
22 Греция зщ Хараламбос Ликояннис
20 Швейцария пз Михел Эбишер
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
11 Швейцария пз Дан Ндой
7 Италия нп Риккардо Орсолини
9 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
26.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 24-й тур Болонья1 : 0Интер М
09.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 14-й тур Интер М6 : 1Болонья
27.04.2022 Италия - Серия А 20-й тур Болонья2 : 1Интер М
18.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Интер М6 : 1Болонья
03.04.2021 Италия - Серия А 29-й тур Болонья0 : 1Интер М
05.12.2020 Италия - Серия А 10-й тур Интер М3 : 1Болонья
05.07.2020 Италия - Серия А 30-й тур Интер М1 : 2Болонья
02.11.2019 Италия - Серия А 11-й тур Болонья1 : 2Интер М
03.02.2019 Италия - Серия А 22-й тур Интер М0 : 1Болонья
01.09.2018 Италия - Серия А 3-й тур Болонья0 : 3Интер М
03.10.2023 Лига чемпионов Группа D. 2-й тур Интер М1 : 0
30.09.2023 Италия - Серия А 7-й тур 0 : 4Интер М
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Интер М1 : 2
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур 0 : 1Интер М
20.09.2023 Лига чемпионов Группа D. 1-й тур 1 : 1Интер М
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Болонья3 : 0
28.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 0 : 0Болонья
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Болонья0 : 0
18.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 0 : 0Болонья
02.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Болонья2 : 1

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