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Ювентус - Торино 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
07 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 8-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Ювентус
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Торино, которое состоится 07 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Торино
Турин
1 Польша вр Войцех Щенсны
4 Италия зщ Федерико Гатти
3 Бразилия зщ Бремер
6 Бразилия зщ Данило
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
16 США пз Уэстон Маккенни
21 Италия пз Николо Фаджоли
5 Италия пз Мануэль Локателли
25 Франция пз Адриен Рабьо
18 Италия нп Мойзе Кин
14 Польша нп Аркадиуш Милик
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
3 Нидерланды зщ Перр Схюрс
13 Швейцария зщ Рикардо Родригес
19 Италия зщ Рауль Белланова
20 Австрия зщ Валентино Лацаро
61 Франция пз Адриен Тамез
28 Италия пз Самуэле Риччи
8 Сербия пз Иван Илич
16 Хорватия пз Никола Влашич
7 Франция нп Янн Карамо
91 Колумбия нп Дуван Сапата
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
28.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 24-й тур Ювентус4 : 2Торино
15.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 10-й тур Торино0 : 1Ювентус
18.02.2022 Италия - Серия А 26-й тур Ювентус1 : 1Торино
02.10.2021 Италия - Серия А 7-й тур Торино0 : 1Ювентус
03.04.2021 Италия - Серия А 29-й тур Торино2 : 2Ювентус
05.12.2020 Италия - Серия А 10-й тур Ювентус2 : 1Торино
04.07.2020 Италия - Серия А 30-й тур Ювентус4 : 1Торино
02.11.2019 Италия - Серия А 11-й тур Торино0 : 1Ювентус
03.05.2019 Италия - Серия А 35-й тур Ювентус1 : 1Торино
15.12.2018 Италия - Серия А 16-й тур Торино0 : 1Ювентус
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур 0 : 0Ювентус
26.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Ювентус1 : 0
23.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур 4 : 2Ювентус
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Ювентус3 : 1
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур 0 : 2Ювентус
02.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Торино0 : 0
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 2 : 0Торино
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Торино1 : 1
18.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 0 : 3Торино
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Торино1 : 0

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