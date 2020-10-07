Ювентус - Торино 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
07 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 8-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Торино, которое состоится 07 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Торино
Турин
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|6
|зщ
|Данило
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|21
|пз
|Николо Фаджоли
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|18
|нп
|Мойзе Кин
|14
|нп
|Аркадиуш Милик
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|3
|зщ
|Перр Схюрс
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|61
|пз
|Адриен Тамез
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|8
|пз
|Иван Илич
|16
|пз
|Никола Влашич
|7
|нп
|Янн Карамо
|91
|нп
|Дуван Сапата
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Иван Юрич
История личных встреч
|28.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|4 : 2
|15.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|0 : 1
|18.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|02.10.2021
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 2
|05.12.2020
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 1
|04.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|4 : 1
|02.11.2019
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|03.05.2019
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|15.12.2018
|Италия - Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|26.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|4 : 2
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 1
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|18.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0