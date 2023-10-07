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Дженоа - Милан 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
07 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 8-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Дженоа
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Милан, которое состоится 07 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Милан
Милан
1 Испания вр Хосеп Риера
13 Италия зщ Маттья Бани
5 Румыния зщ Раду Дрэгушин
22 Мексика зщ Хоан Васкес
4 Бельгия зщ Кони де Винтер
33 Уругвай зщ Алан Маттурро
2 Норвегия пз Мортен Торсбю
32 Дания пз Мортен Френнруп
17 Украина пз Руслан Малиновский
10 Бразилия нп Жуниор Мессьяс
11 Исландия нп Альберт Гудмундссон
16 Франция вр Мик Меньян
42 Италия зщ Алессандро Флоренци
28 Германия зщ Малик Тшау
23 Англия зщ Фикайо Томори
19 Франция зщ Тео Эрнандес
80 США пз Юнус Муса
7 Франция пз Ясин Адли
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
21 Нигерия нп Саму Чуквезе
17 Швейцария нп Ноа Окафор
10 Португалия нп Рафаэл Леау
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
15.04.2022 Италия - Серия А 33-й тур Милан2 : 0Дженоа
13.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Милан3 : 1 ДВДженоа
01.12.2021 Италия - Серия А 15-й тур Дженоа0 : 3Милан
18.04.2021 Италия - Серия А 31-й тур Милан2 : 1Дженоа
16.12.2020 Италия - Серия А 12-й тур Дженоа2 : 2Милан
08.03.2020 Италия - Серия А 26-й тур Милан1 : 2Дженоа
05.10.2019 Италия - Серия А 7-й тур Дженоа1 : 2Милан
21.01.2019 Италия - Серия А 20-й тур Дженоа0 : 2Милан
31.10.2018 Италия - Серия А 1-й тур Милан2 : 1Дженоа
11.03.2018 Италия - Серия А 28-й тур Дженоа0 : 1Милан
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур 2 : 2Дженоа
28.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Дженоа4 : 1
22.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур 1 : 0Дженоа
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Дженоа2 : 2
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур 1 : 0Дженоа
04.10.2023 Лига чемпионов Группа F. 2-й тур 0 : 0Милан
30.09.2023 Италия - Серия А 7-й тур Милан2 : 0
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 1 : 3Милан
23.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Милан1 : 0
19.09.2023 Лига чемпионов Группа F. 1-й тур Милан0 : 0

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