Дженоа - Милан 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
07 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 8-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Милан, которое состоится 07 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Милан
Милан
|1
|вр
|Хосеп Риера
|13
|зщ
|Маттья Бани
|5
|зщ
|Раду Дрэгушин
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|33
|зщ
|Алан Маттурро
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
|11
|нп
|Альберт Гудмундссон
|16
|вр
|Мик Меньян
|42
|зщ
|Алессандро Флоренци
|28
|зщ
|Малик Тшау
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|80
|пз
|Юнус Муса
|7
|пз
|Ясин Адли
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|21
|нп
|Саму Чуквезе
|17
|нп
|Ноа Окафор
|10
|нп
|Рафаэл Леау
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|15.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 0
|13.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1 ДВ
|01.12.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 3
|18.04.2021
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|08.03.2020
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 2
|05.10.2019
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 2
|21.01.2019
|Италия - Серия А
|20-й тур
|0 : 2
|31.10.2018
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 1
|11.03.2018
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 2
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|22.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|0 : 0
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 3
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|0 : 0