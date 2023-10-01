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Штутгарт - Вольфсбург 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
07 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Штутгарт
Вольфсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Вольфсбург, которое состоится 07 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Вольфсбург
Вольфсбург
33ГерманияврАлександр Нюбель
2ГерманиязщВальдемар Антон
23ФранциязщДан-Аксель Загаду
15ГерманиязщПаскаль Штенцель
21ЯпониязщХироки Ито
16ГерманияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
8ФранцияпзЭнцо Мийо
14ДР КонгонпСилас Катомпа Мвумпа
27ГерманиянпКрис Фюрих
9ГвинеянпСеру Гирасси
1БельгияврКоэн Кастельс
20ГерманиязщРидле Баку
4ФранциязщМаксанс Лакруа
5ШвейцариязщЦедрик Цезигер
21ДаниязщЙоаким Мехле
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
19ХорватияпзЛовро Майер
31ГерманияпзЯнник Герардт
11ПортугалиянпТьягу Томаш
23ДаниянпЙонас Винд
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
18.03.2023Германия - Бундеслига25-й турШтутгарт0 : 1Вольфсбург
01.10.2022Германия - Бундеслига8-й турВольфсбург3 : 2Штутгарт
30.04.2022Германия - Бундеслига32-й турШтутгарт1 : 1Вольфсбург
11.12.2021Германия - Бундеслига15-й турВольфсбург0 : 2Штутгарт
21.04.2021Германия - Бундеслига30-й турШтутгарт1 : 3Вольфсбург
20.12.2020Германия - Бундеслига13-й турВольфсбург1 : 0Штутгарт
11.05.2019Германия - Бундеслига33-й турШтутгарт3 : 0Вольфсбург
18.12.2018Германия - Бундеслига16-й турВольфсбург2 : 0Штутгарт
03.02.2018Германия - Бундеслига21-й турВольфсбург1 : 1Штутгарт
16.09.2017Германия - Бундеслига4-й турШтутгарт1 : 0Вольфсбург
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й тур0 : 2Штутгарт
22.09.2023Германия - Бундеслига5-й турШтутгарт3 : 1
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур1 : 3Штутгарт
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й турШтутгарт5 : 0
25.08.2023Германия - Бундеслига2-й тур5 : 1Штутгарт
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турВольфсбург2 : 0
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур1 : 0Вольфсбург
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турВольфсбург2 : 1
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур3 : 1Вольфсбург
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й тур1 : 2Вольфсбург

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