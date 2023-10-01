Штутгарт - Вольфсбург 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
07 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Вольфсбург, которое состоится 07 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Вольфсбург
Вольфсбург
|33
|вр
|Александр Нюбель
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|23
|зщ
|Дан-Аксель Загаду
|15
|зщ
|Паскаль Штенцель
|21
|зщ
|Хироки Ито
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|8
|пз
|Энцо Мийо
|14
|нп
|Силас Катомпа Мвумпа
|27
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Серу Гирасси
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|20
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|5
|зщ
|Цедрик Цезигер
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|19
|пз
|Ловро Майер
|31
|пз
|Янник Герардт
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|23
|нп
|Йонас Винд
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Нико Ковач
История личных встреч
|18.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|01.10.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 2
|30.04.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 2
|21.04.2021
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 3
|20.12.2020
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|11.05.2019
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0
|18.12.2018
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|03.02.2018
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|16.09.2017
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 2
|22.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0
|25.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|5 : 1
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2